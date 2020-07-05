حفل وداع لمسرح «لا سكالا» في بانكوك قبل أن يقدم آخر عروضه

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 يوليو 2020, 11:56 صباحا
متفرجة تحمل تذكرة فيما تجمع البعض لحضور اخر عروض مسرح لا سكالا في بانكوك (رويترز)

يقيم محبو السينما والمسرح حفل وداع لمسرح «لا سكالا» في العاصمة التايلاندية، بانكوك، الذي سينهي نشاطه في أعقاب وباء فيروس «كورونا المستجد».

وكان المسرح المشيد منذ 50 عامًا يكافح طوال العقد الماضي للمحافظة على ربحيته وسط منافسة من وسائل الإعلام الجديدة، وزيادة تكاليف إيجار الأرض التي بني عليها، وفقًا لوكالة «رويترز».

ووجه وباء «كورونا»، والقيود على الحركة التي فرضت للحد من انتشاره، آخر ضربة إلى المسرح الذي يقع في قلب بانكوك، ويتوقع أن يشهد الاقتصاد التايلاندي انكماشًا هذا العام بمعدل أكبر من أي اقتصاد آخر في دول جنوب شرق آسيا.

وتشمل آخر العروض أفلامًا إيطالية وأخرى وثائقية تايلاندية، وبيعت 3000 تذكرة للزوار الراغبين في القيام بزيارة أخيرة إلى المسرح الذي يعتبر آخر مبنى مسرحي من نوعه في بانكوك.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

في ذكرى استقلال الجزائر.. تبون يطالب فرنسا بـ«الاعتذار» عن الماضي الاستعماري
عربى
صالح: لا يوجد حل عسكري للأزمة في البلاد
ليبيا
سوار إلكتروني لتعقب من يخضعون للحجر الصحي المنزلي في الأردن
دولى
الدوري الليبي يدرس العودة.. و«كاف» يؤجل أمم أفريقيا
رياضة محلية
إصابة صديقة نجل ترامب بفيروس «كورونا المستجد»
دولى
صنع الله لـ«بوابة الوسط»: قرار رفع الحصار عن النفط الليبي يبدو أنه في أيدي دول ...
ليبيا
الإمارات وفرنسا: التدخل التركي في الشأن الليبي يجهض جهود المجتمع الدولي لحل ...
ليبيا
وصول رفات مقاتلين ضد الاستعمار من فرنسا إلى الجزائر
عربى
النهر الصناعي يوضح مراحل إعادة تشغيل الآبار وضخ المياه
ليبيا
أنطوني فاوتشي: يبدو أن فيروس «كورونا» يتناسخ بشكل أكبر وقد تكون عدواه أقوى
دولى
«فرانس برس»: القضاء التركي يبدأ محاكمة غيابية لمشتبه بهم سعوديين في قضية قتل ...
عربى
سيتي يفسد فرحة ليفربول
رياضة عالمية
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«الصحة العالمية» تنهي تجارب دواءين لعدم فاعليتهما ضد «كورونا»