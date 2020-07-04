مهرجان موسيقي يختار جمهوره بالقرعة لـ«حفلات القوارب»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 04 يوليو 2020, 01:32 مساء
صورة التقطت في الثاني من يوليو 2020 تظهر عدداً من الأشخاص يحضرون من القارب حفلة ضمن مهرجان بارادايز سيتي قرب بروكسل في بلجيكا (أ ف ب)

اختار مهرجان للموسيقى الإلكترونية في بلجيكا مئات من المحظوظين بالقرعة، لحضور حفلاته التي افتتحت الخميس، ولكن ليس من المدرجات بل من قوارب.

وستتاح فرصة حضور كل حفلة من مهرجان «بارادايز سيتي» لنحو 400 شخص، وهو الحد الأقصى المسموح به للتجمعات في الهواء الطلق، وفقا لقواعد التباعد الاجتماعي بسبب انتشار فيروس «كورونا المستجد».

وسيتوزعون على قوارب يتسع كل منها لثمانية أشخاص، حسب وكالة «فرانس برس»، السبت.

ويجمع المهرجان في الأوقات العادية نحو عشرة آلاف شخص يوميا في حديقة قصر ريبوكور، على بعد نحو 20 كيلومترًا من بروكسل.

وقال أنطوان دو برادانديرد، أحد منظمي المهرجان: «فكرنا في طريقة» لإقامة المهرجان هذه السنة رغم القيود المفروضة. وأضاف: «ارتأينا أن القوارب يمكن أن تكون مثالية» نظرًا إلى أنها تتيح الحفاظ على التباعد الجسدي.

وتابع: «مهرجاننا هو الأول بحضور جمهور في بلجيكا منذ رفع الحجر المنزلي، وبالتالي أظهر الناس حماسة كبيرة لحضور حفلاته ومشاهدة الفنانين يعزفون».

وصممت القوارب خلال شهر واحد، ثم نفذت في أيام، وهي مصنوعة من الخشب ومزودة بمجاديف، ويمكن الموجودين على متنها أن يرقصوا ولكن بهدوء.

ويتم اختيار المحظوظين بالقرعة، وسيتمكنون من حضور الحفلات مجانا. وللفائز أن يوجه دعوات إلى سبعة أشخاص آخرين من الدائرة القريبة منه.

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