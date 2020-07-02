تطورات الحالة الصحية لرجاء الجداوي.. وابنتها تطلب الدعاء لها

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 يوليو 2020, 03:58 مساء
الفنانة رجاء الجداوي في مستشفى العزل بالإسماعيلية (أرشيفية: الإنترنت)

طالبت ابنة الفنانة المصرية رجاء الجداوي الدعاء لوالدتها، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكتبت ابنة الفنانة الكبيرة: «يا من تقول للشيء كن فيكون، اشفيها بقدرتك يا شافي يا قادر يا كريم، وارفع عن البشر الوباء، واشفيهم من المرض برحمتك».

وكشف مصدر مسؤول بإدارة مستشفى العزل بأبوخليفة في محافظة الإسماعيلية، في تصريحات صحفية، استقرار حالة الفنانة رجاء الجداوي، مشيرا إلى أنه لا جديد في حالتها الصحية، وأنها لا تزال داخل غرفة العناية المركزة من الدرجة الثانية.

وأكد المصدر أن الممثلة المصرية تتلقى دفعات منتظمة من الأكسجين، لرفع كفاءة الجهاز التنفسي، موضحًا أن الفيروس ما زال داخل الجهاز التنفسي للفنانة القديرة، وذلك رغم جرعات العلاج التي حصلت عليها طوال فترة علاجها، مرجعًا استمرار وجوده إلى ضعف مناعة الفنانة بسبب عامل السن، إذ تبلغ من العمر 82 عامًا.

ومن جانبه، قال رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس «كورونا» في وزارة الصحة، الدكتور حسام حسني، إن حالة رجاء الجداوي «حرجة»، ولم تدخر الأطقم الطبية جهدًا في رعايتها، مضيفًا: «نطلب من كل المصريين الدعاء لها، وقلبنا واجعنا عليها».

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