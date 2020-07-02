إعلان الفائزين بجائزة آدم حنين لفن النحت

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 يوليو 2020, 12:48 مساء
إعلان الفائزين بجائزة آدم حنين لفن النحت (أرشيفية:انترنت)

أعلنت جائزة آدم حنين لفن النحت أسماء الفائزين بدورتها الرابعة، وبعد 40 يوما من وفاة الفنان التشكيلي المصري البارز الذي تحمل الجائزة اسمه.

وتوفي آدم حنين في الثاني والعشرين من مايو الماضي عن عمر ناهز 91 عاما، بعد رحلة طويلة مع الفن، وفقا لوكالة «رويترز».

وقالت لجنة التحكيم في بيان، الأربعاء، إن الجائزة الأولى، وقيمتها 50 ألف جنيه «نحو 3100 دولار»، فازت بها لينا المجدوب، فيما فازت بالجائزة الثانية، وقيمتها 20 ألف جنيه «نحو 1250 دولارا»، منى عمر.

وفاز بالجائزة الثالثة، وقيمتها عشرة آلاف جنيه «نحو 600 دولار»، باهر أبوبكر، وقدمت اللجنة جائزة تشجيعية بقيمة خمسة آلاف جنيه «نحو 300 دولار» إلى يوستينا فهمي.

تشكلت لجنة التحكيم برئاسة الفنان عصام درويش، وعضوية كل من الفنان أحمد شيحا والأستاذة الأكاديمية أمل نصر والفنان إيهاب اللبان والفنان شريف عبد البديع والفنان محمد رضوان والفنان ناجي فريد.

والجائزة تمنح للنحاتين الشبان في مصر والعالم العربي ممن تقل أعمارهم عن 35 عاما، وهي مقدمة من مؤسسة آدم حنين للفن التشكيلي التي تأسست العام 2007، ومراعاة للإجراءات الوقائية المفروضة للحد من تفشي فيروس «كورونا» أعلنت المؤسسة إرجاء «حفل توزيع الجوائز وافتتاح معرض الأعمال المشاركة» إلى شهر سبتمبر المقبل.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«تويتر» تحذف صورة نشرها ترامب بسبب حقوق الملكية الفكرية
منوعات
أميركا تسجل 50 ألف إصابة جديدة بـ«كورونا».. وترامب: لا مشكلة في ارتداء الكمامة
دولى
حجر 18 حالة اشتباه «كورونا» بطبرق في انتظار سحب العينات
ليبيا
«الإسكوا» تعقد سلسلة ندوات حول ليبيا ابتداء من 7 يوليو
ليبيا
«قمة نواكشوط»: الوضع الليبي ينذر بمخاطر حقيقية على الاستقرار في الساحل
ليبيا
غسان سلامة يندد بـ«نفاق» بعض دول مجلس الأمن إزاء الملف الليبي ويتهمها بـ«طعنه في...
ليبيا
لجنة دمج القوى المساندة بـ«أركان الوفاق» تقترح إنشاء الحرس الوطني
ليبيا
صنع الله يرد على أنباء توزيع الإيرادات النفطية على الأقاليم الثلاثة
ليبيا
فرنسا تنسحب من عملية للحلف الأطلسي في «المتوسط» بسبب خلافاتها مع تركيا
دولى
إبراهيموفيتش يغامر مجددا مع ميلان بعد غياب
رياضة عالمية
دي مايو يبحث مع لودريان في باريس استئناف إنتاج وتصدير النفط الليبي
ليبيا
ترامب يُبدي «غضبا متزايدا» حيال الصين بسبب «كورونا»
دولى
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نوع جديد من إنفلونزا الخنازير قادر على التسبب بجائحة