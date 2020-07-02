إعلان الفائزين بجائزة آدم حنين لفن النحت

إعلان الفائزين بجائزة آدم حنين لفن النحت (أرشيفية:انترنت)

أعلنت جائزة آدم حنين لفن النحت أسماء الفائزين بدورتها الرابعة، وبعد 40 يوما من وفاة الفنان التشكيلي المصري البارز الذي تحمل الجائزة اسمه.

وتوفي آدم حنين في الثاني والعشرين من مايو الماضي عن عمر ناهز 91 عاما، بعد رحلة طويلة مع الفن، وفقا لوكالة «رويترز».

وقالت لجنة التحكيم في بيان، الأربعاء، إن الجائزة الأولى، وقيمتها 50 ألف جنيه «نحو 3100 دولار»، فازت بها لينا المجدوب، فيما فازت بالجائزة الثانية، وقيمتها 20 ألف جنيه «نحو 1250 دولارا»، منى عمر.

وفاز بالجائزة الثالثة، وقيمتها عشرة آلاف جنيه «نحو 600 دولار»، باهر أبوبكر، وقدمت اللجنة جائزة تشجيعية بقيمة خمسة آلاف جنيه «نحو 300 دولار» إلى يوستينا فهمي.

تشكلت لجنة التحكيم برئاسة الفنان عصام درويش، وعضوية كل من الفنان أحمد شيحا والأستاذة الأكاديمية أمل نصر والفنان إيهاب اللبان والفنان شريف عبد البديع والفنان محمد رضوان والفنان ناجي فريد.

والجائزة تمنح للنحاتين الشبان في مصر والعالم العربي ممن تقل أعمارهم عن 35 عاما، وهي مقدمة من مؤسسة آدم حنين للفن التشكيلي التي تأسست العام 2007، ومراعاة للإجراءات الوقائية المفروضة للحد من تفشي فيروس «كورونا» أعلنت المؤسسة إرجاء «حفل توزيع الجوائز وافتتاح معرض الأعمال المشاركة» إلى شهر سبتمبر المقبل.

