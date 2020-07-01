المتحف الوطني في بريطانيا يعيد فتح أبوابه الأسبوع المقبل

المتحف الوطني في لندن (أ ف ب)

أعلن المتحف الوطني في بريطانيا الثلاثاء أنه سيعيد فتح أبوابه الأسبوع المقبل بعد إغلاقها لمدة تزيد على ثلاثة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا.

وسيعاد افتتاح هذا المتحف الواقع في وسط لندن الأربعاء 8 يوليو، ليصبح أول متحف فني كبير في البلاد يقوم بهذه الخطوة فيما يتم تخفيف القيود التي فرضت أواخر مارس لكبح انتشار الفيروس، وفقا لوكالة «فرانس برس».

ومن المقرر إعادة فتح بعض الأماكن السياحية والثقافية في إنجلترا اعتبارا من نهاية هذا الأسبوع بينها الحانات والمطاعم، بسبب انخفاض عدد الإصابات والوفيات بالفيروس.

وتأمل الحكومة التي تتعرض لضغط كبير بسبب طريقة تعاملها مع الوباء الذي أودى بأكثر من 43 ألف شخص، أن تساعد هذه الخطوة على تنشيط الاقتصاد.

وأسس المتحف الوطني في ساحة الطرف الأغر في العام 1824، وهو يضم أكثر من 2300 لوحة يرجع تاريخها إلى منتصف القرن الثالث عشر حتى القرن العشرين، وزار المعرض حوالي 5,7 مليون شخص في العام 2018 وفقا لهيئة «اسوسييشن أوف ليدنغ فيزيتر أتراكشن» المتخصصة.

وأوضح المتحف أنه تم اتخاذ تدابير خاصة لاستئناف نشاطه منها حفاظ الزوار على مسافة مترين بين الواحد والاخر واتباع ثلاثة مسارات أحادية الاتجاه لمشاهدة المجموعات، كما سيكون عليهم وضع كمامات، كذلك، سيصبح الحجز عبر الإنترنت إلزاميا لتجنب الازدحام.

ومن الأماكن الثقافية الأخرى التي ستعيد فتح أبوابها معرض «تايت» الذي قال إنه يعتزم فتح كل صالات العرض في 27 يوليو الجاري.

