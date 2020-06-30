سمر تدعو للبهجة والضحكة في «يلا نفرح»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 30 يونيو 2020, 04:13 مساء
سمر في كواليس أغنية «يلا نفرح» (خاص لـ بوابة الوسط)

طرحت المطربة المصرية سمر أغنية جديدة لها بطريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية على «يوتيوب"، بعنوان «يلا نفرح»، التي تعد واحدة من الأغاني التي تبث من خلالها البهجة والسعادة والطاقة الإيجابية، وتدعو فيها للضحكة.

«يلا نفرح» من كلمات ملاك عادل، ألحان مدين، توزيع زيزو فاروق، ميكس وماستر خالد رؤوف، ومنتج فني فادي صبحي، وتم تسجيلها في استوديو «صوت الحب».

وخلال الفترة الماضية، قامت سمر بطرح أكثر من أغنية، واستطاعت من خلالها تحقيق نجاح كبير في سوق الموسيقى، ويعد آخر الأغاني التى قامت بطرحها «الدلع الحلو»، وهي من كلمات أحمد شكري، وألحان مصطفي شكري، توزيع مونتي، ومكس وماستر ياسر أنور.

وتعاونت سمر خلال أغانيها الماضية مع عدد كبير من كبار الملحنين والموزعين والشعراء والمخرجين.

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