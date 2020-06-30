عبر فضاء الإنترنت.. الكواش وبالسنون في لقاء شعري مغاربي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 30 يونيو 2020, 02:08 مساء

تنظم الهيئة المغاربية للفنون وزمردة للإنتاج الإعلامي المحلي لقاء أدبيا افتراضيا مغاربيا، عبر فضاء شبكة الإنترنت، يضم نخبة من الشخصيات الثقافية المغاربية، ومن بينهم سالم الكواش وصالح بالسنون من ليبيا.

ويقام الحدث الذي يعقد قريبا، حسب المنشور، تحت عنوان «وجيب الشعراء على دوحة المغرب الكبير»، حسب ما جاء في منشور الهيئة على «فيسبوك».

ويتولى الإشراف العام على الحدث الثقافي عبدالقادر مشاوي، أما المنسقون فهم محمد مشلوف (الجزائر ) وفاطمة الزهراء بوكتاب (الجزائر) وحسن نايت بوهو (المغرب) وكرامتي مجدي (تونس) ونجاة شملالي (تونس) وخديجة امبارك بلال (موريتانيا) إلى جانب صالح بالسنون من ليبيا.

وصالح بالسنون هو ‏ممثل ومخرج وكاتب‏ لدى ‏المسرح الوطنى طرابلس. أما الكواش فهو شاعر ودرس في ‏جامعة عمر المختار البيضاء.‏

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