مسارح برودواي ستظل مغلقة حتى يناير 2021

مسارح برودواي ستظل مغلقة حتى يناير 2021 (أ ف ب)

قالت رابطة برودواي الإثنين إن مسارح برودواي بنيويورك ستظل مغلقة حتى الثالث من يناير 2021 لتمدد بذلك إغلاقها بسبب فيروس كورونا أربعة أشهر أخرى.

وكانت المسارح قد أغلقت في منتصف مارس، وحددت من قبل السادس من سبتمبر موعدا مبدئيا لاستئناف نشاطها، وفقا لوكالة رويترز.

وقال رئيس مجلس الإدارة الرابطة توماس شوماخر في بيان صحفي "تجربة برودواي يمكن أن تكون شخصية بعمق، لكنها أيضا، جماعية بشكل خطير"، وأضاف "أن كيمياء ألف شخص تترابط في جمهور واحد يغذي كل فنان على المسرح وخلف الكواليس، ستكون هذه التجربة ممكنة مرة أخرى عندما تتمكن مسارح برودواي من استضافة كل الجمهور بأمان".

وقالت الرابطة إنها تعمل مع المسؤولين على بروتوكول لإقامة العروض مجددا، بما في ذلك، التعقيم ، والفحص والاختبار .