مسارح برودواي ستظل مغلقة حتى يناير 2021

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 يوليو 2020, 10:25 صباحا
مسارح برودواي ستظل مغلقة حتى يناير 2021 (أ ف ب)

قالت رابطة برودواي الإثنين إن مسارح برودواي بنيويورك ستظل مغلقة حتى الثالث من يناير 2021 لتمدد بذلك إغلاقها بسبب فيروس كورونا أربعة أشهر أخرى.

وكانت المسارح قد أغلقت في منتصف مارس، وحددت من قبل السادس من سبتمبر موعدا مبدئيا لاستئناف نشاطها، وفقا لوكالة رويترز.

وقال رئيس مجلس الإدارة الرابطة توماس شوماخر في بيان صحفي "تجربة برودواي يمكن أن تكون شخصية بعمق، لكنها أيضا، جماعية بشكل خطير"، وأضاف "أن كيمياء ألف شخص تترابط في جمهور واحد يغذي كل فنان على المسرح وخلف الكواليس، ستكون هذه التجربة ممكنة مرة أخرى عندما تتمكن مسارح برودواي من استضافة كل الجمهور بأمان".

وقالت الرابطة إنها تعمل مع المسؤولين على بروتوكول لإقامة العروض مجددا، بما في ذلك، التعقيم ، والفحص والاختبار .

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

القنصلية الليبية تحدد شرطين لإعادة العالقين في تونس
ليبيا
الجيش اللبناني يحذف اللحوم من وجبات طعامه بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة
عربى
بعد مقتل جورج فلويد.. بيونسيه تطالب الأميركيين السود بالتصويت لتغيير النظام ...
ثقافة وفن
أنقرة تتهم باريس بالسعي لتعزيز الوجود الروسي في ليبيا
ليبيا
مصر تعلن عن كشف تجاري للذهب باحتياطي يتجاوز المليون أوقية
اقتصاد
شرطي سابق يقر بقتل واغتصاب أكثر من 50 امرأة
منوعات
ملك بلجيكا يأسف لاستعمار بلاده الكونغو الديمقراطية
دولى
16% ارتفاعا في حجم التبادل التجاري بين ليبيا وألمانيا خلال 2019
ليبيا
«الأعلى للدولة»: القضاء الليبي خذل ضحايا مجزرة سجن أبوسليم
ليبيا
أول تعليق من القيادة العامة حول فتح الحقول النفطية
ليبيا
برشلونة يعلن تعاقده مع بيانيتش حتى 2024
رياضة عالمية
باشاغا يناقش مع آمر جهاز الردع بسط السيطرة الأمنية ومكافحة الإرهاب بطرابلس ...
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بما فيها ليبيا.. ضجة في فرنسا بعد تورط زوجين خبيري آثار في تبييض مئات القطع الأثرية المنهوبة