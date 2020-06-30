«كورونا» يؤجل «بريت أواردز»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 30 يونيو 2020, 10:46 صباحا
صورة مؤرخة في 18 فبراير 2020 للمغنية بيلي إيليش في لندن (أ ف ب)

أعلن المنظمون تأجيل حفل توزيع جوائز «بريت أواردز» لموسيقى البوب البريطانية، للعام المقبل من فبراير حتى مايو، بسبب تداعيات انتشار عدوى كوفيد-19.

وقال جيف تايلور الرئيس التنفيذي لهيئة «بي بي آي» و«بريت أواردز» إن الحفلة السنوية التي تقام عادة في فبراير، ستقام في 11 مايو بدلا من ذلك، وفق «فرانس برس».

وأضاف «نريد أن نتأكد من أن العرض سيكون متميزا (...) ونجعلها أكبر ليلة في عالم الموسيقى».

وتابع «نعتقد أن الطريقة الأفضل لتحقيق هدفنا هي أن نؤجل الحفلة أشهرا قليلة».

اتخذ القرار بعد التشاور مع صناع الموسيقى والجهات الراعية مع مراعاة «اعتبارات السلامة واللوجستيات» التي يفرضها الوباء.

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