ملحنة سعودية تهدي مصر أغنية وطنية بصوت فاطمة عيد

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 29 يونيو 2020, 04:27 مساء
من كواليس تسجيل أغنية فاطمة عيد الجديدة (خاص لـ بوابة الوسط)

أهدت الملحنة السعودية حنين علي، أغنية وطنية جديدة لمصر، في مناسبة احتفالات ثورة 30 يونيو.

الأغنية الجدية بعنوان «بكرة جاي ليا» من غناء الفنانة فاطمة عيد وكلمات محمد الجبالي، وألحان حنين علي، وتوزيع الدكتور إيهاب عبدالحميد، وتم تسجيل الأغنية في استديو «صوت الحب»، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية، كما تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، من أجل إهدائها للقنوات المختلفة، على أن تتم إذاعتها ابتداءً من الثلاثاء.

وعن سبب اختيارها لتقديم هذه الأغنية بصوت فاطمة عيد، تقول حنين: «فكرت منذ فترة في تقديم أغنية وطنية لمصر، لأني عاشقة لهذه الأرض التي عشت فيها أكثر ما عشت في بلدي، ويسعدني جدًّا ما أراه يوميًّا من إنجازات تتحقق على يد قيادتها الحكيمة، وبالتالي كان التفكير في أن تظهر هذه الأغنية بالتزامن مع احتفالات ثورة 30 يونيو، أما عن سبب اختياري لصوت الفنانة فاطمة عيد لتقديمها فيرجع إلى طبيعة الأغنية التي قررت أن تكون شعبية لتكون قريبة من الناس، بالإضافة إلى أن صوت فاطمة عيد يمثل البهجة والفرحة، وهي رمز للأم المصرية الطيبة».

بدأت الملحنة حنين علي غسال، مسيرتها في التلحين منذ سنوات، حيث قدمت تترات عديد الأعمال الدرامية، والبرامج الإذاعية، والأوبريتات الوطنية التي تم تقديمها في اليوم الوطني السعودي، بالإضافة إلى بعض الأفلام التسجيلية التي وضعت لها الموسيقى التصويرية، كما قدمت رمضان الماضي دعاء «طرقت بابك» بصوت الفنان علي الحجار.

من كواليس تسجيل أغنية فاطمة عيد الجديدة (خاص لـ بوابة الوسط)
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