«عائلة سيمبسون» لن يستعين بممثلين بيض لأداء أصوات شخصياته الملونة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 29 يونيو 2020, 02:44 مساء
مسلسل الرسوم المتحركة الاميركي «عائلة سيمبسون» (ارشيفية:انترنت)

توقف مسلسل الرسوم المتحركة الفكاهي (ذا سيمبسونز) «عائلة سيمبسون» عن الاستعانة بممثلين بيض لأداء أصوات الشخصيات الملونة.

وقالت شركة فوكس للإنتاج في بيان مقتضب الجمعة «من الآن فصاعدا، لن تعتمد ’عائلة سيمبسون‘ على ممثلين بيض لأداء أصوات الشخصيات الملونة»، وفقا لوكالة رويترز.

ولم يخض البيان في التفاصيل، لكن الخطوة تأتي بعد ضغط شعبي على مدى عام فيما يتعلق بقيام الممثل الأبيض هانك أزاريا بأداء صوت شخصية أبو، الهندي صاحب متجر السلع الغذائية في المسلسل.

وقال أزاريا في وقت سابق من العام إنه لن يؤدي بعد الآن صوت هذه الشخصية التي انتقدها البعض باعتبار أنها تقدم صورة سلبية للأميركيين الهنود.

وأدى أزاريا أيضا صوت رجل الشرطة الأسود (لو) وكذلك صوت الأميركي المكسيكي الأصل (بامبلبي مان)، كما أدى الممثل الأبيض هاري شيرر صوت شخصية الطبيب الأسود (دكتور هيبرت)، لكن بيان شركة فوكس لم يبين إن كان المسلسل سيحتفظ بشخصية أبو أو بالشخصيات الأخرى.

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