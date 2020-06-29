جامعة برينستون الأميركية ترفع اسم وودرو ويلسون من كلية بها

مدخل كلية ويلسون التابعة لجامعة برينستون في نيوجيرزي (رويترز)

غيرت جامعة برينستون اسم كلية السياسة العامة وكلية ويلسون بعد أن خلصت إلى أن التفكير العنصري والسياسات العنصرية للرئيس الأميركي وودرو ويلسون تجعل إطلاق اسمه على الكلية أمرا غير مناسب.

وقال رئيس جامعة برينستون كريستوفر آيسغروبر لدى إعلانه هذه الخطوة السبت، إنها تتصل بموت جورج فلويد وبريونا تيلور وأحمد أربري ورايشارد بروكس وهم الأميركيون السود الذين ماتوا بأيدي الشرطة خلال الشهور الأخيرة، وفقا لوكالة رويترز.

ويأتي اقتراع مجلس الإدارة الجمعة على تغيير اسم كلية الشؤون العامة والدولية وكلية ويلسون بعد موجة من الاحتجاجات حول العالم ضد المظالم العرقية اشعلتها وفاتهم.

ويتناقض ذلك مع قرار اتخذ في عام 2016 بالحفاظ على اسمي الكليتين بعد بحث تغييرهما عقب احتجاجات طلابية في نوفمبر 2015، وستسمى كلية السياسة العامة كلية برينستون للشؤون العامة والدولية.

وكان ويلسون رئيسا لجامعة برينستون قبل أن يصبح حاكما لولاية نيوغيرزي ثم رئيسا للولايات المتحدة من عام 1913 حتى عام 1921، وستسمى كلية ويلسون الكلية الأولى (فيرست كوليدج)ـ ومع ذلك قال مجلس إدارة برينستون إن أعلى درجة فخرية للطلاب في الجامعة وهي جائزة وودرو ويلسون ستحتفظ بالاسم لأنها ناشئة عن هبة وهو ما يلزم الجامعة قانونا أن لا يتغير الاسم.