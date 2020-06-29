آسا تراووري تفوز بجائزة «بيت» لمعركتها ضد العنصرية

الفرنسية آسا تراووري في باريس (أ ف ب)

حصلت الفرنسية آسا تراووري، على جائزة "بيت غلوبل غود" الأحد، وهي شخصية رمزية في مكافحة عنف الشرطة والعنصرية منذ وفاة شقيقها أداما "الذي قتل" وفقا لها على أيدي مسؤولي إنفاذ القانون الفرنسيين.

وشكرت تراووري البالغة من العمر 35 عاما "بيت" وهي قناة تلفزيونية أميركية تمنح جوائز لأميركيين من أصل إفريقي أو من الأقليات، قائلة إن الجائزة تمثل "اعترافا"، وفقا لوكالة فرانس برس.

وقالت في رسالة فيديو بثت خلال حفلة افتراضية لتوزيع الجوائز "إنها اعتراف لجميع الضحايا، لجميع العائلات التي لم تتوقف عن القتال من أجل الحقيقة والعدالة".

ومنذ وفاة شقيقها في يوليو 2016 بعدما أوقفه عناصر من الدرك في بومون-سور-واز في منطقة باريس، تنظم تراووري تظاهرات وتلقي خطابات وتجري مقابلات.

وبدعم من "لجنة" قوية من عشرات الأقارب والناشطين في الأحياء، تطالب بلا كلل بـ"الحقيقة والعدالة" لأداما الذي تدعي أنه قتل على يد الشرطة وما زال التحقيق مستمرا.

ولفترة طويلة، بقيت "معركة أداما" محلية لم يلاحظها أحد خارج فرنسا، لكن وفاة جورج فلويد في الولايات المتحدة ساهمت في الإضاءة عليها، وتظاهر الآلاف في باريس في أوائل يونيو وخرج مئات آخرون إلى الشوارع في كل أنحاء فرنسا ضد العنصرية.