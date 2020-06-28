ليلى غفران تكشف مهارات جديدة (صور)

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 28 يونيو 2020, 05:01 مساء
الفنانة ليلى غفران (أرشيفية: الإنترنت)

أظهرت المطربة ليلى غفران أن مهاراتها لا تقتصر على الغناء فقط، بل تمتلك هوايات جميلة أخرى كانت مختفية، وظهرت في هذه الظروف الصعبة.

واستغلت ليلى توقف الحفلات الحية وتأجيل طرح كليبها الجديد «مساء اللوز»، وقامت باستفزاز الفنانة التشكيلية بداخلها ونشرت مجموعة من لوحاتها وتصميماتها.

وأشارت إلى أنها كرست جهدها في إبراز مواهبها الدفينة في الرسم بمواد وخامات مختلفة، وهي عبارة عن أقمشة وأكسسوارات باهضة الثمن وألوان رائعة ثلاثية الأبعاد.

وأكدت ليلى أيضًا أن ليس لديها أي مانع من بيع هذه الأغراض المبتكرة من وحي خيالها، التي تعتبر كل واحدة منها قطعة غير متكررة، لمحبي اقتناء الأعمال الفنية للنجوم.

يشار إلى أن أغنية «مساء اللوز» كلمات إيهاب عبدالعظيم، ألحان عمر الشاذلي، وتوزيع أحمد شعتوت، وإخراج محمد أنيس، التي تخوض ليلى غفران من خلالها غناء اللون الشعبي لأول مرة.

من أعمال ليلى غفران التشكيلية (خاص لـ بوابة الوسط)
من أعمال ليلى غفران التشكيلية (خاص لـ بوابة الوسط)
من أعمال ليلى غفران التشكيلية (خاص لـ بوابة الوسط)
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