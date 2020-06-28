«النحات» و«الساحر» على «نتفليكس» بعد نجاحهما في رمضان

باسل الخياط بطل مسلسل «النحات» (أرشيفية: الإنترنت)

استحوذت المنصة الأميركية العملاقة "نتفليكس" على العرض الثاني للمسلسلين الرمضانيين "النحات" و"الساحر".

وحقق المسلسلان نجاحا كبيرا عبر شبكة قنوات أبو ظبي ميديا، وما زالا يحققانه حتى الآن وتتواصل الإشادات بالعملين من النقاد ومن الجماهير بالرغم من انتهاء عرض حلقاتهم على مجموعة قنوات أبو ظبي ميديا منذ نهاية شهر رمضان.

"النحات" من إنتاج "I see media" إياد الخزوز، تأليف بثينة عوض وإخراج التونسي مجدي سميري وبطولة باسل الخياط وأمل بوشوشة وليا بوشوشة وندى أبو فرحات، وتدور أحداثه حول قرار "يمان" أن ينتقل إلى بيت عائلته حيث يقيم هناك لدراسة النحت في إحدى الجامعات، ولكن والدته ترفض الفكرة خاصة أن المنزل لم ينتقل إليه أحد منذ وفاة والده، ويسطير عليها الفزع والخوف من فتح باب أغلق منذ سنوات.

أما "الساحر" فهو أيضا من إنتاج "I see media" إياد الخزوز، ومن بطولة عابد الفهد وستيفاني صليبا وتأليف سلام كسيري وهو من قسمين أخرج أولهما محمد لطفي والثاني عامر الفهد، ويدخل العمل عالم التنمية البشرية ونجوم السوشيال ميديا والدجل في إطار درامي مشوق.