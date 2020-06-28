بعد جائزتها الأخيرة.. هند صبري تتمنى أن تظل صوت المرأة العربية دائما

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 28 يونيو 2020, 03:50 مساء
الجائزة الأخيرة هي الرابعة لهند صبري عن «نورا تحلم» (أرشيفية: الإنترنت)

حصلت الفنانة التونسية هند صبري على جائزة أفضل ممثلة عربية من مؤسسة الفيلم العربي التي تقام سنويا، وذلك عن فيلم "نورا تحلم".

هند عبرت عن سعادتها بالجائزة الرابعة لها عن هذا الفيلم الذي يعبر عن هموم المرأة التونسية، متمنية أن تظل دائما تعبر عن المرأة العربية والتونسية والمصرية.

وأضافت الفنانة التونسية أن سعادتها زادت بتزامن الجائزة مع عرض الفيلم عبر منصة "نتفليكس" العالمية وتحقيقه معدلات مشاهدة مرتفعة وردود فعل إيجابية للغاية عبر العالم كله وليس الشرق الأوسط فقط وهو ما تتيحه المنصات الإلكترونية "أنك ومن خلال منزلك تستطيع مشاهدة أفلام متنوعة ومختلفة سواء تجارية سائدة أو نوعيات أخرى".

وعرض الفيلم دوليا في عدة مهرجانات كبرى حصد فيها أربعة جوائز اثنتين تمثيل نسائي لهند صبري وأفضل فيلم وجائزة تمثيل رجالي للطفي العبدلي، قبل أن يحط الرحال في بلده ليعرض بها للمرة الأولى.

ويصبح إجمالي عدد جوائزه ستة جوائز. أصبحت سبعة بعد جائزة الاتحاد العام التونسي للشغل للمخرجة المساعدة بالفيلم سوسن الجمني.

الفيلم تأليف وإخراج هند بو جمعة وإنتاج "بروباغندا" عماد مرزوق وبطولة هند صبري ولطفي العبدلي وحكيم بومسعودي وايمان الشريف وجمال ساسي وسيف ظريف.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إغلاق الشوارع المؤدية لمقر قيادة القوات المسلحة في السودان تحسبا لتظاهرة «30 ...
عربى
اتهامات لأربعة أشخاص حاولوا إسقاط تمثال رئيس أميركي أسبق
دولى
ما هي خيارات حماس بعد خطة التوسع الاستيطاني الجديدة؟
عربى
المقابر الجماعية والألغام ومذبحة مزدة.. جرائم حقوقية تحت بصر العالم
ليبيا
معركة القلعة.. «حضرة» تحولت إلى درس قاسٍ للاحتلال الفرنسي
ليبيا
مدير مستشفى الهواري ببنغازي: توقفنا عن استقبال حالات «كورونا»
ليبيا
محطات تركية عائمة تتطلع إلى بيع الطاقة عند شواطئ ليبيا
ليبيا
واشنطن تستعد لاجتماع مع «الجيش الوطني الليبي» لاستئناف مناقشات «تسريح ...
ليبيا
تركيا تدشن سباق «الإعمار» في ليبيا
ليبيا
جريدة الوسط: اجتماع زوارة يثير تكهنات حول مصير سرت والجفرة
ليبيا
تعليق من الاتحاد الأوروبي على تنقيب تركيا عن الغاز قبالة سواحل قبرص
دولى
وزير الدفاع التركي: وجودنا في ليبيا مشروع
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل البعوض ينقل «كورونا» للإنسان؟