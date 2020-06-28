بعد جائزتها الأخيرة.. هند صبري تتمنى أن تظل صوت المرأة العربية دائما

الجائزة الأخيرة هي الرابعة لهند صبري عن «نورا تحلم» (أرشيفية: الإنترنت)

حصلت الفنانة التونسية هند صبري على جائزة أفضل ممثلة عربية من مؤسسة الفيلم العربي التي تقام سنويا، وذلك عن فيلم "نورا تحلم".

هند عبرت عن سعادتها بالجائزة الرابعة لها عن هذا الفيلم الذي يعبر عن هموم المرأة التونسية، متمنية أن تظل دائما تعبر عن المرأة العربية والتونسية والمصرية.

وأضافت الفنانة التونسية أن سعادتها زادت بتزامن الجائزة مع عرض الفيلم عبر منصة "نتفليكس" العالمية وتحقيقه معدلات مشاهدة مرتفعة وردود فعل إيجابية للغاية عبر العالم كله وليس الشرق الأوسط فقط وهو ما تتيحه المنصات الإلكترونية "أنك ومن خلال منزلك تستطيع مشاهدة أفلام متنوعة ومختلفة سواء تجارية سائدة أو نوعيات أخرى".

وعرض الفيلم دوليا في عدة مهرجانات كبرى حصد فيها أربعة جوائز اثنتين تمثيل نسائي لهند صبري وأفضل فيلم وجائزة تمثيل رجالي للطفي العبدلي، قبل أن يحط الرحال في بلده ليعرض بها للمرة الأولى.

ويصبح إجمالي عدد جوائزه ستة جوائز. أصبحت سبعة بعد جائزة الاتحاد العام التونسي للشغل للمخرجة المساعدة بالفيلم سوسن الجمني.

الفيلم تأليف وإخراج هند بو جمعة وإنتاج "بروباغندا" عماد مرزوق وبطولة هند صبري ولطفي العبدلي وحكيم بومسعودي وايمان الشريف وجمال ساسي وسيف ظريف.