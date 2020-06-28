وفاة فنان الغرافيك الأميركي ميلتون غليزر

ميلتون غليزر مع باراك أوباما في البيت الأبيض (أ ف ب)

توفي فنان الغرافيك الأميركي ميلتون غليزر أحد الوجوه البارزة في الثقافة الشعبية الأميركية الجمعة في عيد ميلاده الحادي والتسعين.

ويقف غلايسر وراء شعار "I love NY" (أحب نيويورك) الشهير، وأعلنت زوجته شيرلي غليزر وفاته لصحيفة "نيوورك تايمز"، وفقا لوكالة فرانس برس.

ولد غليزر في 26 يونيو 1929 في برونكس في عائلة يهودية مجرية وساعد في رسم الهوية البصرية للثقافة الشعبية الأميركية في الستينات والسبعينات، وإلى جانب شعار "I love NY" مع القلب الأحمر على خلفية بيضاء المعروف لزوار عاصمة الولايات المتحدة الاقتصادية، طبع غليزر الأذهان اعتبارا من العام 1967 مع ملصق ترويجي يظهر بوب ديلان بصورة جانبية في الظل مع شعر أشعث.

وأعاد أيضا رسم شعار دار "دي سي كوميكس" للقصص المصورة وحانة "بروكلين برويري" الرائجة جدا، وفي الفترة الأخيرة رسم ملصق الموسم الأخير لمسلسل "ماد من" الناجح.

وعلق حاكم ولاية نيويورك يورك اندرو كومو على وفاة الفنان بقوله "ما قدمه ميلتون غليزر لنيويورك سيبقى طويلا بعد رحيله، شعاره للمدينة كان مثاليا في تلك الفترة ولا يزال، لقد فقدنا مصمما لامعا وأحد أبناء نيويورك الكبار".

وكان غليزر صمم شعار "أحب نيويورك" في السبعينات بطلب من البلدية عندما كان صيت المدينة سيئا جدا، وقال في مقابلة صحافية العام 2019 إن شعبية الشعار تجاوزت "كل توقعاتي ولم أعد اعتبر نفسي مصمما له"، ونال العام 2009 الميدالية الوطنية للفنون من الرئيس السابق باراك اوباما ليصبح أول فنان غرافيك يحصل على هذا الوسام، الأرفع الذي تمنحه الحكومة الأميركية لفنانين.

وعرضت أعماله الفنية في أكبر متاحف الفن الحديث ومنها مركز بومبيدو في باريس، وموما (متحف الفن الحديث) في نيويورك.