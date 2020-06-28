نجوم ينضمون للمفوضية الأوروبية لجمع الأموال للقاح ضد كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 28 يونيو 2020, 11:31 صباحا
رئيسة المفوضية الاوروبية اورسولا فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي في بروكسل (أ ف ب)

شارك نجوم من أبرزهم فرقة "كولدبلاي" والمغنية مايلي سايروس والممثلان دواين "ذي روك" جونسون وجنيفر هدسون، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين السبت، في جمع أموال لتطوير لقاح ضد كوفيد-19 من خلال حفلة افتراضية.

وانضم نجوم عالميون في الموسيقى والسينما والرياضة والموضة إلى حفلة موسيقية على الإنترنت لتمويل البحث من أجل ابتكار لقاح للوباء وتوفيره للسكان الأضعف والأكثر فقرا في أنحاء الكوكب، وفقا لوكالة فرانس برس.

وقامت المفوضية الأوروبية بالتعاون مع منظمة "غلوبل سيتيزن" ومقرها في الولايات المتحدة، برعاية هذا الحدث الافتراضي الذي يهدف إلى جمع مساهمات مالية.

وفي المجموع، وفقا للاتحاد الأوروبي، ساهمت 40 حكومة في التحضيرات لهذه الحفلة التي افتتحتها فون دير لايين بإعلانها أنها حصلت على 6,15 مليارات يورو السبت، بما في ذلك 4,9 مليارات يورو من بنك الاستثمار الأوروبي بالشراكة مع المفوضية.

وفي الرابع من مايو، خلال القمة الأولى التي نظمت لجمع الأموال، تعهد الاتحاد الأوروبي والحكومات والأثرياء المساهمة بنحو عشرة مليارات يورو، وهذا يجعل المبلغ الإجمالي 16 مليار يورو.

وقالت فون دير لايين في افتتاح هذا الحدث الافتراضي "لن ننتهي من هذا الوباء حتى ينتهي في كل مكان، وهذا يعني مشاركة كل شخص لديه إمكان الوصول إلى الاختبارات والعلاجات واللقاحات"، كما شاركت في هذا الحدث ميليندا غيتس والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس.

وفي هذا الإطار، نظم دواين جونسون حفلة افتراضية السبت بثت على الإنترنت شاركت فيها سلمى حايك وتشارليز ثيرون وفورست ويتكر وأنجيليك كيدجو.

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