رحيل صاحب «حبيّب داني»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 27 يونيو 2020, 02:18 مساء
الفنان الشاعر والملحن فرج محمد الفاضلي (الإنترنت)

توفي، الجمعة، في طرابلس الفنان عازف الإيقاع والشاعر والملحن فرج محمد الفاضلي، عن عمر ناهز الـ84 عاما.

والتحق الفاضلي بفرقة الإذاعة الموسيقية بداية تكوينها العام 1957، كأحد أعضاء المجموعة الصوتية، ثم عازف إيقاع على آلة «البنغز» بفرقة المألوف، التي أسسها الفنان المرحوم حسن عريبي، وكان يرافقه في الفرقة الفنان المرحوم محمود الشريف، الذي كان عازف إيقاع أيضا على آلة «الطبلة» بعزف على آلة الطبلة.

دخل عالم التلحين بأغنية «حبيب داني اللي شاغلني» وهي من كلماته أيضا، وأداها الفنان المرحوم، محمد الجزيري، ونالت شهرة واسعة في ليبيا والمغرب العربي.

تغني بكلمات وألحانه عديد المطربين الليبيين، منهم صبري دخيل، ومراد إسكندر، وخالد الزواوي، وطارق محمد، وعبدالله الفقي، وعدد من الأصوات التونسية.

ويشهد كثير من زملاء الفاضلي في الوسط الفني، خصوصا في الفرقة الموسيقية، أنه كان من الفنانين الذين عرفوا باحتضانهم المواهب، ومساعدتهم في تمكينهم لأخذ مكانهم كمبدعين في مسيرة الفن الليبي. وسيشيع الوسط الفني في مدينة طرابلس جثمان الفقيد عصر السبت.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

محطات تركية عائمة تتطلع إلى بيع الطاقة عند شواطئ ليبيا
ليبيا
واشنطن تستعد لاجتماع مع «الجيش الوطني الليبي» لاستئناف مناقشات «تسريح ...
ليبيا
محكمة تركية تقضي بسجن 121 شخصا مدى الحياة
دولى
تركيا تدشن سباق «الإعمار» في ليبيا
ليبيا
جريدة الوسط: اجتماع زوارة يثير تكهنات حول مصير سرت والجفرة
ليبيا
إصابات جديدة في 6 بلديات ضمن آخر مستجدات فيروس «كورونا» في ليبيا
ليبيا
«سوق الجمعة» تعلن إجمالي الإصابات بفيروس «كورونا المستجد» في البلدية
ليبيا
تعليق من الاتحاد الأوروبي على تنقيب تركيا عن الغاز قبالة سواحل قبرص
دولى
شركتان إماراتيتان تعلنان عن تعاون إماراتي - إسرائيلي في المجال الطبي
عربى
البعثة الأممية تجدد دعوتها للمساءلة عن الجرائم بحق المرأة وتدين استمرار خطف ...
ليبيا
العدد 240 من جريدة «الوسط»: مصير سرت والجفرة.. وتحديات القطاع الطبي
ليبيا
في مثل هذا اليوم رحل محمد أحمد قداف الدم أحد أوائل الملتحقين بالجيش الليبي
ثقافة وفن
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

محكمة: مسحوق التلك «جونسون أند جونسون» يسبب السرطان