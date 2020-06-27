تأجيل طرح «تينيت» في صالات العرض الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 27 يونيو 2020, 01:30 مساء
جون ديفيد واشنطن في لوس انجليس في 6 فبراير 2019 (أ ف ب)

تأجل عرض فيلم «تينيت» من إخراج كريستوفر نولان، من يوليو إلى أغسطس، الذي كان مرتقبا لتسريع عودة النشاط إلى دور السينما الأميركية، المعطلة منذ تفشي وباء «كورونا».

وعادت الصالات لفتح أبوابها في عدة دول أوروبية وفي الولايات المتحدة، إلا أن هذه الأوساط كانت تعول على هذا الإنتاج الضخم لجذب الجمهور المتردد في العودة إلى القاعات، مع غياب أي لقاح أو علاج لمرض «كوفيد-19»، حسب «فرانس برس».

وبعد تأجيل أول من 17 إلى 31 يوليو، أعلنت استوديوهات «وارنر براذرز» أن الموعد المقرر لبدء عرض الفيلم بات في 12 أغسطس.

وينوي الاستوديو وهو فرع من مجموعة الاتصالات «أيه تي أند تي»، بدء عرض الفيلم «عندما ترى شبكات دور السبنما والسلطات الصحية أن الوقت مناسب»، على ما قالت ناطقة باسم «وارنر براذرز»، موضحة: «في هذه الظروف علينا أن نتحلى بالمرونة».

وقررت الشركة بدء عرض الفيلم الأربعاء، في حين أن الأفلام تخرج إلى الصالات عادة في الولايات المتحدة أيام الجمعة «للسماح للجمهور بمشاهدة الفيلم على كيفه» على ما أكدت الناطقة.

وأضافت أن الفيلم سيبقى في الصالات فترة أطول من المعتاد، «في إطار استراتيجية مختلفة جدا».

وبلغت ميزانية «تينيت» 205 ملايين دولار،على ما ذكرت وسائل إعلام أميركية عدة. وهو من بطولة جون ديفيد واشنطن، نجل الممثل الشهير دنزل واشنطن.

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