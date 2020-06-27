مهرجان سان سيباستيان يكشف فيلم الافتتاح

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 27 يونيو 2020, 10:33 صباحا
المخرج الأميركي وودي ألن في سان سيباستيان في إسبانيا في يوليو 2019 (أ ف ب)

أعلن مهرجان سان سيباستيان السينمائي الإسباني، المزمع إقامته في سبتمبر، أن فيلم الافتتاح سيكون «ريفكينز فيستيفل» للمخرج وودي ألن.

وتدور قصة الفيلم الرومانسي الكوميدي، الذي صور الصيف الماضي في هذا المنتجع وحوله، على زوجين أميركيين يأتيان إلى مهرجان سان سيباستيان ويغمرهما خيال السينما وسحر إسبانيا وجمالها، حسب «فرانس برس»، الجمعة.

إلا أن المرأة تقيم علاقة غرامية مع مخرج سينمائي فرنسي بارز، وزوجها يقع في حب شابة إسبانية جميلة تعيش في المدينة.

والفيلم من بطولة الممثل النمساوي كريستوف فالتز والممثلة الأميركية جينا غيرشون، هو أحدث مشروع للمخرج البالغ من العمر 84 الذي يحب تصوير أعماله في مدن أوروبية كبرى.

ويشارك في الفيلم وهو من إنتاج «ميديابرو» أيضا الممثل الفرنسي لويس غاريل والممثلان الإسبانيان إيلينا أنايا وسيرخي لوبيز.

ورغم حالة عدم اليقين الناجمة عن جائحة وباء «كوفيد-19»، فإن هذا المهرجان السينمائي الذي يعتبر الأبرز في العالم الناطق بالإسبانية، من المقرر أن يمضي قدما كما هو مخطط له، من 18 إلى 25 سبتمبر.

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