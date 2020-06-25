مخرج كولومبي شهير متهم بالتحرش والاعتداء الجنسي

المخرج الكولومبي سيرو غويرا خلال مهرجان «كان» 2015 (أ ف ب)

اتهمت ثماني نساء المخرج الكولومبي، سيرو غويرا، المعروف خصوصا بفيلمه «إل أبرازو دي لا سيربيينتي» بالتحرش والاعتداء الجنسي في مقال نشر الأربعاء، في مجلة «فولكانيكاس».

وقالت سبع نساء إن المخرج البالغ من العمر 39 عاما تحرش بهن جنسيا، في حين قالت الثامنة إنها تعرضت للاعتداء الجنسي من قبل غويرا، وكل ذلك حصل بين عامي 2013 و2019 في مدن مختلفة في كولومبيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة والمكسيك، وفقا للمجلة.

واختارت تلك النساء عدم الكشف عن هوياتهن «لتجنب رد فعل عنيف»، وفق «فرانس برس».

ووفقا لرواياتهن، دخل غويرا معهن في «محادثات جنسية غير مريحة» ودعاهن إلى شقته أو الفندق الذي ينزل فيه.

وأوردت المجلة أنه «لامسهن وقبّلهن بالقوة، وفي إحدى الحالات ارتكب اعتداء جنسيا رغم أنهن عبّرن بوضوح وبشكل مباشر ومتكرر عن رفضهن تصرفاته».

ونفى غويرا الاتهامات قائلا إنه سيسعى إلى القضاء لإثبات براءته.

وقال في بيان: «أقدم اعتذاري لكل من تأثر وكل من اضطر إلى قراءة هذه الفظائع والأكاذيب والكلمات الخبيثة». وأضاف في مقطع فيديو: «أشعر براحة البال لأنني بريء».

ولفتت النساء إلى أن بعض الانتهاكات وقعت خلال مهرجان «كان» السينمائي وفي مهرجان «كارتاخينا السينمائي الدولي» في كولومبيا.

وأوضحت المتهمات، اللواتي لم يكشفن عن جنسياتهن، أنهن عملن ممثلات أو مصممات أزياء أو أعضاء من أفراد الطاقم.

وأشارت المجلة إلى أن النساء لا يعتزمن تقديم أي نوع من الشكاوى الرسمية ضد غويرا، في محاولة لتجنب الإذلال المحتمل خلال الإجراء القانوني.