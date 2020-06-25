عبدالرحيم كمال يستعد لإطلاق مشروع موسيقي غنائي صوفي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 25 يونيو 2020, 03:30 مساء
الكاتب والسيناريست عبدالرحيم كمال (أرشيفية: الإنترنت)

بدأ السيناريست والكاتب المصري عبدالرحيم كمال كتابة مشروع غنائي موسيقي صوفي استعدادا لطرحه قريبا.

وأطلق عبدالرحيم أولى أغاني هذا المشروع بعنوان «بينا وبين ربنا مواعيد»، وثاني هذه الأغاني بعنوان «كله منه» والثالثة بعنوان «أنت مين»، وسيواصل كمال إطلاق الأغاني حتى تكتمل، ليعلن بعدها العمل الموسيقي الكبير الذي سيكون مفاجأة كبيرة وبإمكانات غير مسبوقة.

الأغاني تلحين محمد عبدالحميد وغناء المطرب الشاب تامر نجاح.

على صعيد آخر، ينتظر عبدالرحيم كمال استكمال تصوير مسلسله الجديد «القاهرة كابول»، والمقرر عرضه في رمضان المقبل، من إنتاج «سينرجي» تامر مرسي، وإخراج حسام علي، وبطولة النجوم خالد الصاوي وطارق لطفي وفتحي عبدالوهاب.

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