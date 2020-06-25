«دانا للإنتاج» تعود إلى السينما بقوة وتتعاقد على 4 أفلام

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 25 يونيو 2020, 02:30 مساء
تشارك دينا الشربيني في أحدث أعمال شركة «دانا» وهو «30 مارس» (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المنتج راني مسحال إعادة شركة «دانا للإنتاج الفني والتوزيع» التي أسستها والدته المنتجة وكاتبة السيناريو مي مسحال إلى نشاطها، وأنه قد تعاقد على أربعة أفلام دفعة واحدة سيتم إنتاجها خلال العامين 2020 و2021.

أول هذه الأفلام هو «30 مارس»، الذي سيبدأ تصويره في الأسبوع القادم، وهو من إخراج أحمد خالد موسى، وينتمي إلى نوعية السيكو دراما، من تأليف حميد المدني، وبطولة دينا الشربيني وأحمد الفيشاوي وخالد الصاوي وإنجي المقدم وأسماء أبواليزيد وندى موسى وصبري فواز ومحمد شاهين ومحمد جمعة ومحمد علي رزق وأحمد خالد صالح، ويضم العمل مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم في الأيام المقبلة. الفيلم إشراف عام ريمون رمسيسي ويشرف على إنتاجه إبراهيم حرفوش.

كما تعاقدت الشركة مع المخرج هادي الباجوري لإنتاج أكبر فيلم غنائي، من بطولة آسر ياسين وروبي وماجد الكدواني وياسمين رئيس ومصطفى خاطر وآخرين.

وقررت الشركة أيضا إنتاج الجزء الثاني من فيلم «غبي منه فيه»، الذي تصدر بطولة الجزء الأول منه هاني رمزي ونيللي كريم وحسن حسني.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تفاصيل العمل الرابع خلال الأيام المقبلة بعد الانتهاء من توقيعات أبطال العمل.

شركة «دانا» أسستها المنتجة مي مسحال وقدمت عددا كبيرا من الأعمال الناجحة، منها «ليه يا بنفسج» و«فرقة بنات وبس» و«غبي منه فيه» و«سحر العيون» و«رومانتيكا» و«فتح عينيك» و«آخر الدنيا» و«أحلام الفتى الطائش»، وكان آخر أعمالها «بترا بوابة الزمن» العام 2017.

أما راني مسحال فهو من الجيل الثاني لأسرة مسحال الفنية، الذي حرص على دراسة السينما الحديثة والتصوير السينمائي في أعرق جامعات لندن ببريطانيا.

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