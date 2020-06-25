مهرجان أفينيون ينظم «أسبوع الفن» في فرنسا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 25 يونيو 2020, 10:53 صباحا
متفرجين في باحة قصر البابوات بمدينة أفينيون بفرنسا خلال مهرجان أفينيون للمسرح (أ ف ب)

ينظم مهرجان أفينيون للمسرح في جنوب شرق فرنسا الذي ألغى دورته لهذا الصيف بسبب فيروس «كورونا المستجد»، في أكتوبر «أسبوع الفن» مع خمسة أعمال كانت مدرجة في برنامج نسخته لهذا العام، فضلا عن عرض للراقص الإسباني إسرائيل غالفان.

وسيقدم خلال هذا الأسبوع الخاص 35 عرضا في أماكن مختلفة يشتهر بها مهرجان مدينة أفينيون، وللمرة الأولى في فرنسا يقدم عرض «مييثو دوبله» الراقص والموسيقي للنجم العالمي إسرائيل غالفان، المعروف بمقاربته المختلفة للفلامنكو ومسرحية «تراس- خطاب إلى الأمم الأفريقية» للكاتب والموسيقي السنغالي فيلوين سار، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وتستحيل أفينيون عادة في شهر يوليو من كل عام «عاصمة للمسرح»، مستقطبة 700 ألف زائر، وألغيت الكثير من المهرجانات والفعاليات الثقافية خلال الصيف في فرنسا بسبب فيروس «كورونا».

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