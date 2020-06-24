إطلاق قناة «ديزني+» في 8 دول أوروبية إضافية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 يونيو 2020, 03:51 مساء
شعار والت ديزني (رويترز)

أعلنت شركة والت ديزني الثلاثاء، أنها ستطلق قناة «ديزني+» في ثماني دول أخرى في أوروبا، بعد إقبال الملايين على خدمات البث الترفيهية مع اضطرارهم للبقاء بمنازلهم بسبب فيروس «كورونا».

وأضافت الشركة أن «ديزني+» ستكون متاحة لأول مرة في البرتغال والنرويج والدنمارك والسويد وفنلندا وأيسلندا وبلجيكا ولوكسمبورغ في 15 سبتمبر، والخدمة متاحة حاليا في ثماني دول في أوروبا منها المملكة المتحدة، وفقا لوكالة رويترز.

وقالت «ديزني» في أبريل إن «ديزني+»، التي ظهرت لأول مرة في نوفمبر في الولايات المتحدة، اجتذبت أكثر من 50 مليون متابع.

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