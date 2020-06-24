دور السينما والمتاحف في إنجلترا تعيد فتح أبوابها في يوليو

دور السينما والمتاحف في إنجلترا تعيد فتح أبوابها في يوليو (أرشيفية:انترنت)

تعتزم إنجلترا إعادة فتح دور السينما والمتاحف وصالات العرض اعتبارا من 4 يوليو، وهي خطوة إضافية في عملية رفع تدابير الإغلاق التي أعلنتها الحكومة، الإثنين، فيما تستمر الإصابات والوفيات المرتبطة بفيروس «كورونا» بالانخفاض في المملكة المتحدة.

وأعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون، الثلاثاء، مرحلة جديدة في رفع تدابير العزل ستسهم في استئناف قطاع السياحة نشاطه، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وفي حين رفع قسم كبير من الدول الأوروبية القسم الأكبر من إجراءات العزل، اتخذت الحكومة البريطانية حتى الآن خطوات محدودة في هذا الاتجاه.

ومع 42927 وفاة بـ«كوفيد-19» (+171 خلال 24 ساعة) وأكثر من 52 ألف حالة، تبقى بريطانيا الدولة الأكثر تضررا بالوباء في أوروبا، لكن الحكومة تعتبر أنها قامت باحتواء الفيروس بما فيه الكفاية لرفع القيود، وخاطب جونسون أعضاء مجلس العموم: «سباتنا العميق بدأ يصل إلى خواتيمه»، مؤكدا أن ثمة مخاطر لانتقال العدوى لكن لا «موجة ثانية» من الإصابات.

واعتبارا من مطلع يوليو سيتمكن أيضا مصففو الشعر والمكتبات والحانات والمنشآت الرياضية في الهواء الطلق من استئناف النشاط، وغرد وزير المال ريشي سوناك: «أنتظر بفارغ الصبر العودة إلى الحانة رغم أنني لا أتناول الكحول»، وحذر رئيس الوزراء أمام الصحفيين قائلا: «عليَّ أن أؤكد لكم أنه إذا خرج الفيروس عن السيطرة فلن أتردد في العودة عن هذه التغييرات على المستويين المحلي أو الوطني».

وإلى جانبه، أعلن كريس ويتي كبير الأطباء المسؤولين في إنجلترا، أن على البريطانيين التعايش لأشهر مع الفيروس.