اكتشاف هيكل من عصور ما قبل التاريخ في بريطانيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 يونيو 2020, 02:47 مساء
أوباما في موقع ستونهنغ بويلتشير، 5 سبتمبر 2014 (أ ف ب)

اُكتُشف هيكل «فريد» من عصور ما قبل التاريخ يشكل دائرة يزيد قطرها على كيلومترين، قرب موقع «ستونهنغ» في جنوب غرب إنجلترا، الإثنين، وفق ما أعلنت جامعة سانت آندروز الأسكتلندية.

وأوضحت الجامعة التي تعاونت مع مؤسسات تعليمية أخرى على هذا الموقع في بيان: «العمل الميداني وتحليلات جرت أخيرًا سلطا الضوء على وجود 20 حفرية ضخمة أو أكثر تعود إلى عصور ما قبل التاريخ يبلغ قطرها أكثر من عشرة أمتار وعمقها خمسة أمتار»، وفق «فرانس برس».

ووفقًا لعلماء الآثار، كانت هذه الحفريات ترسم حدود المنطقة المقدسة في العصر الحجري الحديث، المرتبط بظهور أول المزارعين في بريطانيا العظمى وإقامة هياكل طقسية مهيبة للغاية.

وتشكل هذه الحفريات دائرة يزيد قطرها على كيلومترين حول «دورينغتون والز» وموقع «وودهنغ» على مسافة نحو ثلاثة كيلومترات من «ستونهنغ». ويبدو أنها حفرت قبل أكثر من 4500 سنة، أي في الوقت نفسه لبناء «دورينغتون والز».

وأوضح البيان: «لا يوجد هيكل يعود إلى ما قبل التاريخ في المملكة المتحدة يحيط بمنطقة كبيرة مثل هذا الموقع، وهو ما يجعله فريدًا».

بالنسبة إلى ريتشارد بايتس من كلية العلوم البيئية في جامعة سانت آندروز، فإن هذا الاكتشاف «يعطينا لمحة عن الماضي تظهر مجتمعًا أكثر تعقيدًا مما يمكن أن نتخيله».

وأشاد نيك سناشال عالم الآثار في موقعي «ستونهنغ» و«إيفبوري» بهذا الاكتشاف «المذهل» الذي «يقدم لنا رؤية جديدة حول حياة أسلافنا من العصر الحجري الحديث ومعتقداتهم».

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