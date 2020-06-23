رحيل المخرج جويل شوماخر عن 80 عاما بالسرطان

المخرج جويل شوماخر في لوس انجليس (أ ف ب)

توفي جويل شوماخر مخرج فيلمَين من سلسلة «باتمان» و«لوست بويز» عن عمر 80 عاما بالسرطان، وفق ما أفاد وكلاء أعماله الإثنين.

وقالوا في بيان إن هذا الشخص الذي بدأ حياته المهنية كمصمم أزياء قبل أن يصبح اسما بارزا في هوليوود، توفي «بسلام» في نيويورك «بعد عام من معركته مع السرطان»، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وشوماخر معروف خصوصا بإخراجه فيلمي «باتمان فوريفر» «1995» و«باتمان أند روبن» «1997»، وتولى شوماخر إخراج سلسلة «باتمان» من تيم بيرتون، وكان أول فيلم أخرجه من بطولة فال كيلمر ناجحا جدا.

لكن فيلمي «بامان فوريفر» و«باتمان أند روبن» تعرضا لانتقادات من النقاد والجمهور الذين أعربوا عن استيائهم من الحلمتين اللتين أضافهما شوماخر إلى زي باتمان، وفي مقابلة العام 2017، قال شوماخر لمجلة «فايس» إنه يريد «الاعتذار من جميع محبي السلسلة لتسببه بخيبة أمل» مضيفا أنه شعر بأنه «قتل طفلا».

بدأ شوماخر مسيرته في هوليوود كمصمم أزياء في السبعينات وعمل على أفلام من بينها «سليبر» لوودي ألين «1973»، و«إنتيريرز» «1978»، وحقق أول نجاح له كمخرج من خلال فيلم «سانت إلموز فاير» في العام 1985، ويعزى الفضل لشوماخر في مساهمته في إطلاق مسيرات ممثلين مثل كولين فاريل وماثيو ماكونهي.