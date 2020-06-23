تأجيل حفلة «غولدن غلوب» إلى فبراير

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 يونيو 2020, 11:13 صباحا
تأجيل حفلة "غولدن غلوب" إلى فبراير ( ف ب)

أعلن منظمو غولدن غلوب 2021 الاثنين أن حفلة توزيع الجوائز ستقام في 28 فبراير في حين كانت تنظم عادة في يناير مطلقة بداية موسم الجوائز السينمائية.

وبالتالي، ستقام حفلة غولدن غلوبز خلال عطلة نهاية الأسبوع التي كانت محددة لحفلة توزيع جوائز الأوسكار التي تم تأجيلها إلى 25 أبريل، فيما توقفت صناعة السينما تماما بسبب وباء كوفيد-19 الذي أفرغ دور السينما من روادها لثلاثة أشهر تقريبا، وفقا لوكالة فرانس برس.

وأوضحت رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية (إتش إف بي إيه) منظمة هذا الاحتفال أنه سيتم تحديد معايير أهلية الأفلام للمنافسة خلال الأسابيع المقبلة، وكانت أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية التي تنظم حفلة توزيع جوائز الأوسكار، قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها خففت من قواعدها للسماح للمزيد من الأفلام الدخول في المنافسة خصوصا تلك التي أصدرت على منصات البث التدفقي مباشرة في المنافسة.

كما مددت فترة إصدار الأفلام المؤهلة للمنافسة على جوائز الأوسكار، من 31 ديسمبر 2020 إلى 28 فبراير 2021، كذلك، قرر منظمو "بافتا"، وهي جوائز السينما البريطانية التي تمنح عموما قبل فترة وجيزة من حفلة الأوسكار، تأجيل الحدث إلى 11 أبريل 2021.

ولا تزال معظم دور السينما الأميركية مغلقة كما أوقفت عمليات التصوير في لوس أنجلوس وفي أماكن آخرى في العالم، خوفا من وباء كوفيد-19.

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