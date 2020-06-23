إنجلترا تكشف موعد فتح دور السينما والمتاحف مجددا

وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، 22 يونيو 2020، خلال مؤتمر صحافي في لندن (أ ف ب)

تفتح فتح دور السينما والمتاحف وصالات العرض، في إنجلترا، أبوابها مجددا أمام استقبال الجمهور، اعتبارا من 4 يوليو.

وهي خطوة إضافية في عملية رفع تدابير الإغلاق، التي أعلنت عنها الحكومة مساء الإثنين، فيما تستمر الإصابات والوفيات المرتبطة بفيروس «كورونا» بالانخفاض في المملكة المتحدة، حسب «فرانس برس».

ووفقا لداونينغ ستريت، من المقرر أن يعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون، الثلاثاء، في خطاب أمام البرلمان، التدابير الوقائية اللازمة للسماح بإعادة فتح هذه الأماكن الثقافية بعد إغلاقها في منتصف مارس لمكافحة تفشي الوباء.

ومن المفترض أن يعلن جونسون أيضا ما إذا كان سيتمكن مصففو الشعر والحانات والمطاعم من إعادة افتتاح أبوابها في التاريخ نفسه، وسيوضح ما إذا كان من الممكن خفض المسافة الاجتماعية الموصى بها بين الأشخاص من مترين إلى متر واحد.

وفي أوائل يونيو، سمحت الحكومة لبعض التلاميذ بالعودة إلى المدرسة، كما يعاد فتح المتاجر غير الضرورية تدريجيا منذ منتصف يونيو.

ومع عدد وفيات يبلغ 42647، تعتبر المملكة المتحدة البلد الأوروبي الأكثر تأثرا بالوباء، لكن الحصيلة اليومية تنخفض «وتظهر أننا نسير فى الاتجاه الصحيح»، وفق ما قال وزير الصحة مات هانكوك مساء الإثنين خلال مؤتمر صحفي.