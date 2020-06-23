إنجلترا تكشف موعد فتح دور السينما والمتاحف مجددا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 يونيو 2020, 10:37 صباحا
وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، 22 يونيو 2020، خلال مؤتمر صحافي في لندن (أ ف ب)

تفتح فتح دور السينما والمتاحف وصالات العرض، في إنجلترا، أبوابها مجددا أمام استقبال الجمهور، اعتبارا من 4 يوليو.

وهي خطوة إضافية في عملية رفع تدابير الإغلاق، التي أعلنت عنها الحكومة مساء الإثنين، فيما تستمر الإصابات والوفيات المرتبطة بفيروس «كورونا» بالانخفاض في المملكة المتحدة، حسب «فرانس برس».

ووفقا لداونينغ ستريت، من المقرر أن يعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون، الثلاثاء، في خطاب أمام البرلمان، التدابير الوقائية اللازمة للسماح بإعادة فتح هذه الأماكن الثقافية بعد إغلاقها في منتصف مارس لمكافحة تفشي الوباء.

ومن المفترض أن يعلن جونسون أيضا ما إذا كان سيتمكن مصففو الشعر والحانات والمطاعم من إعادة افتتاح أبوابها في التاريخ نفسه، وسيوضح ما إذا كان من الممكن خفض المسافة الاجتماعية الموصى بها بين الأشخاص من مترين إلى متر واحد.

وفي أوائل يونيو، سمحت الحكومة لبعض التلاميذ بالعودة إلى المدرسة، كما يعاد فتح المتاجر غير الضرورية تدريجيا منذ منتصف يونيو.

ومع عدد وفيات يبلغ 42647، تعتبر المملكة المتحدة البلد الأوروبي الأكثر تأثرا بالوباء، لكن الحصيلة اليومية تنخفض «وتظهر أننا نسير فى الاتجاه الصحيح»، وفق ما قال وزير الصحة مات هانكوك مساء الإثنين خلال مؤتمر صحفي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

باشاغا: المجتمعون في زوارة اتفقوا على إنهاء التدخلات الأجنبية «غير الشرعية» ...
ليبيا
المحكمة العليا في بريطانيا تحسم النزاع على شرعية رئاسة المؤسسة الليبية للاستثمار
ليبيا
ماكرون: الحادث العسكري بين فرنسا وتركيا يثبت الموت السريري لحلف الأطلسي
دولى
«بي إن سبورتس» تعتذز عن عدم بث مباريات الدوري الإيطالي
رياضة عالمية
السعودية تقرر إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جدا من المقيمين داخل المملكة
عربى
تجدد الاشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين في تطاوين التونسية (شاهد)
دولى
وصول وفد من «أفريكوم» إلى زوارة للاجتماع مع السراج
ليبيا
عائلة الراحل توم بيتي ترفض استخدام ترامب أغانيه
ثقافة وفن
ضغوط فرنسية لتشكيل جبهة أوروبية موحدة للحد من التوسع التركي في ليبيا
ليبيا
مجلس الأمن القومي الأميركي: نعارض التصعيد العسكري في ليبيا من جميع الجهات
ليبيا
الرئاسة التركية: نتفهم المخاوف الأمنية المشروعة لمصر في ليبيا.. وسنبقى طالما ...
ليبيا
بكين تغلق مصنعا لـ«بيبسي» وتحظر استيراد منتجات أميركية بعد تسجيل 22 إصابة جديدة ...
دولى
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ميلان يُسجل رقما مميزا في فوزه الكاسح على ليتشي بالدوري الإيطالي