عائلة الراحل توم بيتي ترفض استخدام ترامب أغانيه

نجم الروك الأميركي الراحل توم بيتي يغني في إحدى حفلاته (أرشيفية:انترنت)

وجهت عائلة نجم الروك الراحل توم بيتي انتقادا للرئيس الأميركي دونالد ترامب لاستخدامه أغنيته الشهيرة (آي وونت باك داون) «لن أتراجع» في مؤتمر انتخابي حضره عدد قليل من المؤيدين في تولسا بولاية أوكلاهوما وبعثت لحملته بتحذير للكف عن استخدامها.

وقالت عائلة بيتي على تويتر السبت «لا يحق لترامب استخدام هذه الأغنية لدعم حملة تهمل الكثير من الأميركيين والمنطق السليم»، وفقا لوكالة رويترز.

وذكرت التغريدة الموقعة من دانا أرملة بيتي وزوجته السابقة جين وابنتيه أدريا وأناكيم لم يكن توم بيتي ليقبل أبدا أن تستخدم إحدى أغنياته في حملة كراهية، الراحل توم بيتي وأعضاء أسرته يقفون بحزم ضد العنصرية والتمييز من أي نوع.