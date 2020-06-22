في مثل هذا اليوم رحل الفنان عبد السيد الصابري

الفنان عبد السيد الصابري

في مثل هذا اليوم منذ ثلاثة وعشرين عامًا، رحل عنا ابن إحدى عائلات بنغازي العريقة، المطرب عبد السيد عبد الخالق الصابري، الذي وُلد في بنغازي سنة 1924. أصبح في الخمسينات والستينات من القرن الماضي أحد كبار الفنانين، كان قد طور إمكاناته وموهبته الفنية بسفره إلى مصر سنة 1941 وظل بها حتى 1943 لدراسة العزف على العود، وسريعًا ما أصبح عازفًا ومطربًا و ملحنًا، ثم رحل إلى إيطاليا لمواصلة دراسته.

أصبح سنة 1966 موظفًا بالسفارة الليبية في روما. وخلال فترة عمله كان متعاونًا، خدومًا لكل مَن يصل من أبناء وطنه إلى إيطاليا، مما حدا بالفنان مختار الأسود، أن يقول في حلقة تلفزيونية إن عبد السيد الصابري كان، بسبب ما يقدمه من خدمات لليبيين، سفيرًا حقيقيًّا لبلاده. وهناك لم يتوقف نشاطه الفني، إذ سجل عدة أغانٍ في القسم العربي بإذاعة روما، وخاض، أيضًا، تجربة سينمائية فمثل تسعة أفلام مع نجوم ونجمات السينما، ويعد أول ممثل عربي يقوم بدور أمام الممثلة الإيطالية العالمية الشهيرة «صوفيا لورين». من أعماله الغنائية المسجلة، التي اشتهرت في ذلك الوقت: الأغنية، التي ألفها الشاعر عبد الحميد الشاعري: «سافر مازال عيني تريده» التي غناها العام 1957، وهي التي اشتهر بها الفنان سلام قدري بلحن مختلف، ولكنه أداها بلحن مختلف.

والفنان عبد السيد الصابري يعد من الرواد الذين التحقوا بالإذاعة الليبية مبكرًا في مجال الغناء، عندما كانت إذاعة بنغازي حينها، في منطقة «رأس عبيده»، ومن بين أعماله المتميزة في ذلك الوقت أغنيته التي نظمها الشاعر يوسف مصطفى الفيلالي العام 1954، ومطلعها «زعم كيف حالك يا بعيد دياره». رحل عنا يوم 22/6/1997

عبد السيد الصابري وسافر ما زال عيني تريده

من اليمين صالح جودت وعبد السيد الصابري والسفير عبدالسلام بسيكري والسيد محمد جبر وسليمان منينه يوم تخرجه

امام اذاعة طرابلس

الفنان عبد السيد الصابري

رجال من الزمن الجميل الأستاذ حذيفه الهوني والسيد الصابري وعلى زاقوب

الفنان عبد السيد الصابري وملصقات فيلم ايطالي شارك فيه ممثلا

من ملصق الفيلم

الفنان وعوده

الفنان عبد السيد الصابري والضابط صالح بوسن وعلى زاقوب رفاق زمن جميل ونزهة في عربية!