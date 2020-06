«ستاشر» ضمن الاختيارات الرسمية للأفلام القصيرة في «كان»

بوستر فيلم «ستاشر» (خاص لـ بوابة الوسط)

أعلن منذ أيام اختيار الفيلم المصري «ستاشر» (I am afraid to forget your face) للمخرج سامح علاء ضمن قائمة الاختيارات الرسمية للأفلام القصيرة في مهرجان «كان السينمائي».

فيلم «ستاشر» من إنتاج «فيج ليف ستوديوز» وقام بإنتاجه محمد تيمور بالتعاون مع المنتج مارك لطفي وشارك في الإنتاج كل من أحمد زيان ومهاب شهاب، بالإضافة للمنتج الفرنسي مارتن جيروم.

ويقول المنتج مارك لطفي إن سامح علاء يعتمد في فيلمه هذا على تكثيف الدراما في الصورة ومن خلال تكويناته حكى قصة مركبة بتلقائية وبساطة، مضيفا «أظن أنه سيكون من أهم المخرجين في مصر قريبا»، وهو الأمر الذي حمسه للمشاركة في إنتاج الفيلم. ووصف مارك شراكته مع محمد تيمور بأنها شراكة جديدة ومهمة ستثمر عن أفلام ومشاريع أخرى قريبا، وهو سعيد أن تيمور قاد المشروع ببراعة. وأما عن شريكه المستمر أحمد زيان فهو كالعادة قاسم مشترك في كل النجاحات.

ويقول المنتج محمد تيمور إن مخرج الفيلم سامح علاء تجمعه به صداقة طويلة وهو يؤمن أنه موهبة مميزة جدا وأنه يقدم سينما مختلفة لهذا أقدم على إنتاج هذا الفيلم.

أما عن تجربة تعاونه مع المنتجين مارك لطفي وفريق عمل «فيج ليف» فهو سعيد بهذا لأنهم كانوا خير داعم، موضحا أن التعاون السهل طريق للنجاح دائما.

المخرج سامح علاء (خاص لـ بوابة الوسط)

المنتج مارك لطفي (خاص لـ بوابة الوسط)

المنتج محمد تيمور (خاص لـ بوابة الوسط)