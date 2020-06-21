مزاد على قطع من فندق

واجهة فندق الريتز في باريس (أ ف ب)

تعرض قطع تاريخية من الفضة والكريستال ومنافض سجائر من فندق "ريتز" في باريس في مزاد تنظمة دار "آركوريال" يمتد على ثلاثة أيام بدءا من الأحد.

وكان هذا الفندق الأسطوري الواقع في ساحة فاندوم المفضل لدى أيقونات مثل الممثلة أودري هيبورن ومصممة الأزياء كوكو شانيل التي أمضت جزءا من الحرب العالمية الثانية فيه مع حبيبها وهو جاسوس ألماني، والكاتب الأميركي إرنست همنغواي الذي "حرر" حانته عندما استعاد الحلفاء المدينة، وفقا لوكالة فرانس برس.

وستعرض أكثر من 1500 قطعة من أغطية أسرّة ومستلزمات حمام ومنافض سجائر من "ريتز كلوب" يقدر سعر القطعة بين 100 و150 يورو، في دار "آركوريال" بين السبت والثلاثاء.

وقبل عامين، بيع بعض أثاث الفندق التاريخي مقابل 7,2 مليون يورو بعد عملية تجديد للفندق.

وتنافس مزايدون من 53 بلدا على القطع التي يعود تاريخ العديد منها إلى أيام الفندق الأولى في مطلع القرن العشرين حين كان تحت إدارة الطاهي الفرنسي الأسطوري أوغوست إسكوفييه ومؤسسه سيزار ريتز.