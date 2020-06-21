مزاد على قطع من فندق

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 21 يونيو 2020, 04:02 مساء
واجهة فندق الريتز في باريس (أ ف ب)

تعرض قطع تاريخية من الفضة والكريستال ومنافض سجائر من فندق "ريتز" في باريس في مزاد تنظمة دار "آركوريال" يمتد على ثلاثة أيام بدءا من الأحد.

وكان هذا الفندق الأسطوري الواقع في ساحة فاندوم المفضل لدى أيقونات مثل الممثلة أودري هيبورن ومصممة الأزياء كوكو شانيل التي أمضت جزءا من الحرب العالمية الثانية فيه مع حبيبها وهو جاسوس ألماني، والكاتب الأميركي إرنست همنغواي الذي "حرر" حانته عندما استعاد الحلفاء المدينة، وفقا لوكالة فرانس برس.

وستعرض أكثر من 1500 قطعة من أغطية أسرّة ومستلزمات حمام ومنافض سجائر من "ريتز كلوب" يقدر سعر القطعة بين 100 و150 يورو، في دار "آركوريال" بين السبت والثلاثاء.

وقبل عامين، بيع بعض أثاث الفندق التاريخي مقابل 7,2 مليون يورو بعد عملية تجديد للفندق.

وتنافس مزايدون من 53 بلدا على القطع التي يعود تاريخ العديد منها إلى أيام الفندق الأولى في مطلع القرن العشرين حين كان تحت إدارة الطاهي الفرنسي الأسطوري أوغوست إسكوفييه ومؤسسه سيزار ريتز.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وفاة أسطورة كرة القدم العراقية أحمد راضي بسبب «كورونا»
رياضة عالمية
«موانئ دبي» تستعد لـ«الأسوأ» لكن عينها على مزيد من الاستحواذات
اقتصاد
منظمة الصحة العالمية لم «تقفل ملف كورونا»
منوعات
الصديق الصور لـ«بوابة الوسط»: النيابة تباشر التحقيق في قضية «رشوة» ديوان ...
ليبيا
في مثل هذا اليوم رحل عنا المذيع المتميز أحمد أنور والمطرب عطية محسن
ثقافة وفن
«هذا المساء» مع رغدة ابراهيم: الجنوب المنسي .. التهميش المستمر والثروات المنهوبة
فيديو
«صحة الوفاق» تعلن مقتل 25 من الأطقم الطبية والمساعدة منذ بداية حرب طرابلس
ليبيا
دراسة إيطالية تكتشف وجود فيروس كورونا بمياه الصرف الصحي منذ ديسمبر 2019
دولى
ترامب يهدد مستشاره السابق بولتون: سيدفع «ثمنا باهظا» لنشره كتابه
دولى
قائد المنطقة الغربية العسكرية المصرية: جاهزون لردع كل من يمس بأمن مصر القومي
عربى
(فيديو) السيسي يتفقد قوات الجيش المصري بالمنطقة الغربية العسكرية
عربى
«فرانس برس»: إصلاح دستوري في الجزائر يطرح تساؤلات حول تغيير العقيدة العسكرية
عربى
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ما هي محسنات الخبز .. وما هي أضرارها على الصحة؟