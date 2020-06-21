وفاة الممثل البريطاني إيان هولم

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 21 يونيو 2020, 12:22 مساء
الممثل إيان هولم أثناء حضوره العرض الأول لأخر أفلامه في لندن (رويترز)

توفي الممثل البريطاني إيان هولم الجمعة، المعروف بأدواره في ثلاثية «سيد الخواتم» (لورد أوف ذا رينجز) وفيلم «كائن فضائي» (إيليان)، عن عمر يناهز 88 عاما.

وقالت جريدة «ذاغارديان» إن الممثل، الذي ترشح لجائزة الأوسكار عن دوره في فيلم «عربات النار» (تشاريوتس أوف فاير) توفي بسبب مضاعفات صحية ناجمة عن مرض الشلل الرعاش، وفقا لوكالة رويترز.

وقال وكيله للجريدة «ببالغ الحزن، نعلن وفاة سير إيان هولم هذا الصباح عن عمر يناهز 88 عاما، فاضت روحه بالمستشفى وحوله أسرته ومن يتولون رعايته، كان دمثا وطيبا وموهوبا بشدة، سنفتقده».

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