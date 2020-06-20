صناع محتوى يقاضون «يوتيوب» بتهمة العنصرية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 20 يونيو 2020, 02:42 مساء

شرع فنانون وصناع محتوى ينشطون على «يوتيوب» في مقاضاة المنصة التي تملكها «غوغل»، بتهمة التمييز العنصري ضد السود.

وقال مقدمو الشكوى في مقدمة ملف من 200 صفحة إنهم «يباشرون هذه القضية لتصحيح ممارسات تمييزية وعنصرية منهجية علنية ومتعمدة من قبل غوغل- يوتيوب».

واعتبر هؤلاء أن المنصة تمارس سلطة مبالغا بها على المضامين المصورة المتوافرة، وحول طريقة الاستحصال على إيرادات منها.

طالع: «يوتيوب» يواجه إشاعات كورونا بـ«لوحات تقصي الحقائق»

ويرتكز نموذج «يوتيوب» التجاري كما غالبية شبكات التواصل الاجتماعي، على إعلانات هادفة على نطاق واسع جدا.

ويكون السعر الذي يدفعه المعلنون والأموال، التي يتقاضاها مؤلفو المضامين، رهنا باعتبارات كثيرة من بينها عدد المشتركين في قناة معينة وعدد المشاهدات للمقطع المصور.

وقال مقدمو الشكوى إن يوتيوب «تقسم المقاطع المصورة بحسب الإثنية والهوية والآراء لبيع إعلانات إلى أطراف أخرى من دون الاهتمام بالمضامين».

ويتّهم المشتكون الأربعة «يوتيوب» بسحب مقاطع مصورة وحتى قنواتهم، من دون سبب وجيه أو من دون سبب بتاتا.

وتأتي الشكوى القضائية في جو من التوتر الشديد، بشأن مسائل المساواة العرقية في الولايات المتحدة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فرانس برس»: إصلاح دستوري في الجزائر يطرح تساؤلات حول تغيير العقيدة العسكرية
عربى
سجن ليبي 3 سنوات في إيطاليا بتهمة تسهيل الهجرة
ليبيا
نائب الرئيس التركي: تعاون أنقرة وواشنطن بشأن ليبيا قد يصنع فارقا إيجابيا
ليبيا
مسؤول تركي لـ«رويترز»: مستعدون للبدء سريعا في إعادة إعمار ليبيا
ليبيا
في مقالة تاريخية بجريدة أميركية.. بوتين يتهم الغرب بـ«إنكار» تضحيات روسيا
دولى
القضاء الإسباني يرفض شكوى نيمار ويلزمه دفع ملايين إلى برشلونة
رياضة عالمية
دراسة تكشف وجود فيروس «كورونا المستجد» في مياه الصرف في إيطاليا منذ ديسمبر 2019
دولى
جريدة الوسط: صراع الأدوار يعمق الخلاف بين الدول المؤثرة في المشهد الليبي
ليبيا
السراج يدعو إلى دعم دولي لإعادة بناء ليبيا كدولة ديمقراطية بنظام انتخابي شامل
ليبيا
بومبيو يندد بـ«أكاذيب» بولتون «الخائن»
دولى
تعرف على التعديلات الجديدة على قانون كرة القدم داخل الصالات 2020
رياضة محلية
«فيسبوك» يسحب إعلانات لحملة ترامب الانتخابية تتضمن رمزا نازيا
دولى
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اعتماد أول علاج رقمي لفرط الحركة لدى الأطفال