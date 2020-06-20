مدونات صوتية لكيم كارداشيان وسوبرمان

معرض لشخصيات دي سي كوميكس في بوربانك في كاليفورنيا في 28 مايو 2016 (أ ف ب)

ستبث «سبوتيفاي» مدونات رقمية صوتية «بودكاست» لشخصيات مثل باتمان وسوبرمان ووندر وومان، بعد تعاقدها مع «دي سي كوميكس».

ووقعت المنصة السويدية العملاقة أيضا عقدا مع نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، التي أصبحت مناضلة لتصحيح الأخطاء القضائية، في إطار «بودكاست» متخصص في الجرائم، وفق «فرانس برس».

ويمتد العقد مع «وارنر ميديا» مالكة «دي سي كوميكس» على سنوات عدة ويشمل «بودكسات بسيناريوهات أصلية مروية»، تستند «إلى الشخصيات الشهيرة في عالم دي سي كوميكس الواسع».

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ولم توضح «سبوتيفاي» الشخصيات التي ستجسد أو قيمة العقد، الذي يضم «بودكاست جديدة كوميدية ودرامية» تستند إلى كاتالوغ أفلام «وارنر براذيرز».

وأتت الصفقة في وقت تعزز فيها سبوتيفاي مضامين من المدونات الصوتية الرقمية.

وأبرمت «سبوتيفاي»، الأربعاء، عقدا حصريا مع كيم كارداشيان يشمل قضية كيفن كيث، المحكوم عليه في سلسلة جرائم قتل فيما هو يستمر بالدفع ببراءته لمقتل ثلاثة أشخاص العام 1994 من بينهم طفل في الرابعة، على ما ذكرت جريدة «وول ستريت جورنال».

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وخفضت عقوبة الإعدام الصادرة في حق كيث إلى السجن مدى الحياة العام 2010 بسبب عدم وجود أجوبة على أسئلة في قضيته.

ويرى عشرات القضاة والسابقين والمحامين والمدعين العامين، أنه قد يكون ضحية خطأ قضائي.

وأكدت «سبوتيفاي» الصفقة مع كيم كارداشيان، لكنها لم تكشف أي تفاصيل أخرى.

واشترت «سبوتيفاي» مطلع العام 2019 شركة «غيمليت ستوديوز» التي تعنى بـ«بودكاست» بسعر 230 مليون دولار.

وفي فبراير، اشترت أيضا استوديو «ذي رينغر» للإنتاج الرياضي والترفيهي بسعر تراوح بين 141 مليونا و195 مليونا.