وفاة أسطورة الغناء البريطانية فيرا لين عن 103 سنوات

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 18 يونيو 2020, 04:34 مساء
المغنية البريطانية فيرا لين في وسط لندن، 22 أكتوبر 2009 (أ ف ب)

توفيت فيرا لين أسطورة الغناء البريطانية خلال الحرب العالمية الثانية، والتي عرفت أغنيتها الشهيرة «ويل ميت إيغن» نجاحا جديدا خلال العزل، الخميس عن 103 سنوات، بحسب ما أعلنت عائلتها.

في مارس قبيل احتفالها بعيد ميلادها الثالث بعد المئة وفي خضم انتشار وباء «كوفيد-19» شجعت فيرا لين السكان «على التحلي مجددا بالروح نفسها التي سمحت لنا باجتياز الحرب»، وفق «فرانس برس».

واستعانت الملكة إليزابيث الثانية بعنوان أغنيتها الشهيرة الموجهة لرفع معنويات الجنود، خلال كلمة ألقتها في الخامس من أبريل الماضي لبث الأمل في نفوس البريطانيين المحجورين.

وقالت الملكة «ستأتي أيام أفضل سنلتقي أصدقاءنا مجددا سنلتقي عائلاتنا مجددا، سنلتقي مجددا».

وأشاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في تغريدة بـ«سحر فيرا لين وصوتها الأخاذ اللذين متعا بلادنا ورفعا معنوياتها في بعض من أحلك أيامها. سيستمر صوتها باستمالة قلوب الأجيال لمقبلة».

والشهر الماضي طلب من السكان تأدية أغنية «ويل ميت إيغن» في الذكرى الخامسة والسبعين لاستسلام ألمانيا النازية في الثامن من مايو 1945.

وبهذه المناسبة احتل ألبوم «فيرا لين 100» المرتبة الثلاثين في التصنيفات البريطانية جاعلا من المغنية أكبر الفنانين سنا الذين يدخلون تصنيف الـ40 ألبوم الأفضل مبيعا في بريطانيا.

ولدت فيرا لين بلندن في 20 مارس 1917 واشتهرت أيضا بأغان مثل «ذي وايت كليفس أوف دوفر» و«ذير ويل أولويز بي إن انغلاند» و«إف أونلي آي هاد وينغز» لرفع معنويات البريطانيين خلال غارات سلاح الجو الألماني ضد بريطانيا خلال الحرب العالمية الثانية.

ولقبت فيرا لين «حبيبة القوات المسلحة» وهي دعمت الجنود طوال حياتها وغنت لهم خلال الحرب في دول مثل مصر والهند مجازفة بحياتها أحيانا.

وقال الكابتن توم مور وهو عسكري سابق يبلغ المئة اشتهر أخيرا بعدما جمع أكثر من 35 مليون يورو للطواقم الصحية في مواجهة مرض «كوفيد-19»، «لقد أثرت في كثيرا في بورما وبقيت مهمة لي طوال حياتي».

في مايو، حثت فيرا لين البريطانيين على «تذكر الشبان الشجعان والتضحيات التي قدموها من أجلنا. لقد انفصلوا عن عائلاتهم وديارهم ليقاتلوا من أجل حريتنا وتوفي الكثير منهم وهم يحاولون حمايتنا وحماية حرياتنا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

التلفزيون المصري: وصول المحتجزين في ليبيا إلى أرض الوطن
ليبيا
بولتون يتهم ترامب بالسعى للحصول على دعم صيني للفوز بولاية ثانية
دولى
فرنسا: استمرار دعم تركيا حكومة الوفاق يقترن بسلوك عدائي وغير مقبول
ليبيا
الحاسي: 15 إصابة جديدة بـ«كورونا» خلال أقل من 72 ساعة.. والوضع الوبائي غير مستقر
ليبيا
هل تكون كيم يو جونغ الشقيقة الصغرى لزعيم كوريا الشمالية وريثة محتملة له؟
دولى
رئيس وزراء بريطانيا يتعرض لحادث مروري بعد جلسة البرلمان «فيديو»
دولى
مصر .. شفاء أكبر معمرة دخلت مستشفيات العزل جراء جائحة «كوفيد-19»
عربى
واشنطن تفرض عقوبات على بشار الأسد وزوجته أسماء
عربى
سبع دول مرشحة لشغل خمسة مقاعد في مجلس الأمن.. بينها بلدان من أفريقيا
دولى
بنود عقد ميسي الجديد في برشلونة
رياضة عالمية
ما هي تأثيرات عقوبات قانون «قيصر» الأميركي على سورية؟
اقتصاد
إغلاق المدارس وإلغاء 1200 رحلة طيران في العاصمة الصينية بعد رصد إصابات جديدة ...
دولى
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

توصية بريطانية وتحذير مصري بشأن «ديكساميثازون» لعلاج «كورونا»