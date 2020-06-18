اتهام الممثل الأميركي داني ماسترسن باعتداءات جنسية

الممثل الأميركي داني ماسترسن في لوس أنجليس، 10 أبريل 2008 (أ ف ب)

اتهم الممثل والسينتولوجي الأميركي داني ماسترسن باغتصاب ثلاث نساء في منزله في هوليوود هيلز، حسبما قال مدعون في لوس أنجليس، الأربعاء.

وتزعم الادعاءات أن نجم برنامج «ذات سفنتيز شو» و«ذي رانش» اغتصب النساء الثلاث اللواتي كن يبلغن 20 عاما في ذلك الوقت «بالقوة أو الترهيب» في حوادث منفصلة بين العامَين 2001 و2003، وفق «فرانس برس».

ويواجه ماسترسن «44 عاما» عقوبة قصوى بالسجن 45 عاما إلى مدى الحياة إذا أدين بكل التهم الموجهة إليه.

ونفى محامي ماسترسن هذه المزاعم في بيان أرسل لوكالة «فرانس برس».

وقال توم ماسيرو: «ماسترسن بريء ونحن واثقون أنه ستتم تبرئته عندما تظهر كل الأدلة ويدلي الشهود بشهاداتهم».

وقال مكتب المدعي العام في مقاطعة لوس أنجليس إن المدعين أسقطوا قضيتين إضافيتين بالاعتداء الجنسي ضد ماسترسن بسبب نقص الأدلة ومرور الزمن.

وأقامت أربع نساء العام الماضي دعوى قضائية على ماسترسن وكنيسة السيانتولوجيا، بزعم أنهن لوحقن وتم تخويفهن بعدما أبلغن شرطة لوس أنجليس عن الانتهاكات.

وأوضح المحامي الأربعاء: «من الواضح أن ماسترسن وزوجته في حال صدمة، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الادعاءات تعود إلى 20 عاما تقريبا، لكنهما وأسرتهما يشعرون بالارتياح إذ يعلمون أن الحقيقة ستظهر في النهاية».

ومن المقرر أن يمثل أمام القضاء في سبتمبر.