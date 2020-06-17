بالفيديو: اللبنانية ريما يوسف تطرح كليب «مغيرني»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 يونيو 2020, 02:29 مساء
المطربة اللبنانية ريما (خاص لـ بوابة الوسط)

خطفت المطربة اللبنانية، ريما يوسف، قلوب جمهورها العربي بإطلاق أجدد أعمالها الغنائية «مغيرني» بطريقة الفيديو كليب.

جرعة رومانسية تقدمها ريما في أغنيتها الجديدة التي جسدت خلالها قصة حب من وجهة نظرها ومن كلماتها وألحانها، بينما كان التوزيع الموسيقي من نصيب عباس صباح.
ويعيد الفيديو كليب ريما للساحة الفنية بعد قرابة ثلاثة أشهر فقط عن آخر كليباتها «معليش».

وعن الأغنية تقول ريما: «الحب هو الدافع الأكبر في الحياة، ويمدني بالطاقة والحيوية والحماس للتعبير عن مكنونات عواطفي وترجمتها في أغنياتي»، مشيرة إلى اعتمادها دومًا على تيمة البساطة في تصوير كليباتها لتجسيد منظور الرومانسية في كلماتها.

وتعد أغنية «مغيرني» ثاني تعاون رسمي بين ريما يوسف وشركة يونيفرسال ميوزيك الشرق الأوسط «Universal Music Mena"، التي تولت مهمة إنتاج وتسويق أعمالها الغنائية منذ بداية 2020، وتنشغل ريما حاليًا للتحضير لعدد من الأغنيات الجديدة مع «يونيفرسال» من كلماتها، ومن المقرر أن تظهر فرادى وتباعًا خلال الأسابيع المقبلة.

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