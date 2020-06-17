نسخة إلكترونية بالروسية لصحيفة الإندبندنت البريطانية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 يونيو 2020, 01:11 مساء
نسخة إلكترونية باللغة الروسية من صحيفة الإندبندنت البريطانية (أرشيفية:انترنت)

ذكرت بوابة آر.بي.إس الإعلامية الروسية الثلاثاء أن قطب الإعلام الروسي الكسندر ليبيديف قال إنه يعتزم إصدار نسخة إلكترونية باللغة الروسية من صحيفة الإندبندنت البريطانية بدءا من الشهر الجاري.

ولم يُحدد ليبيديف، الداعم المالي لصحيفتي الإندبندنت وإيفننج ستاندرد التي تصدر في لندن، موعدا محددا لإصدار النسخة الروسية، وفقا لوكالة رويترز.

وقال آرتيم آرتيموف، المحرر المشرف على المشروع، لبوابة آر.بي.إس إن النسخة الجديدة باللغة الروسية ستتضمن ترجمات حصرية بالروسية لمقالات صحيفة الإندبندنت، وستكون متاحة فقط عبر الإنترنت مثل الصحيفة البريطانية.

وأضاف أن النسخة الروسية تصدر بالفعل على موقع إلكتروني تجريبي منذ فبراير، وستُتاح للجمهور في غضون الأسبوعين القادمين.

وصدرت صحيفة الإندبندنت، ذات التوجه اليساري، عام 1996 لتتحدى إصدارات صحفية قائمة مثل صحف الغارديان وديلي ميل والتايمز.

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