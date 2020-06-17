حفل جوائز إيمي سيقام في موعده المقرر

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 يونيو 2020, 12:30 مساء
المذيع التلفزيوني جيمي كيمل في العرض الأول لفيلم دمبلين في لوس أنجليس (رويترز).

قالت شبكة (إيه.بي.سي) الثلاثاء إن حفل جوائز إيمي التلفزيونية، سيقام في 20 سبتمبر كما هو مقرر له وإن المذيع جيمي كيمل سيكون مقدمه.

ولم تقدم الشبكة، وهي جزء من شركة والت ديزني، تفاصيل عن كيفية إقامة الحفل الذي يقدم أرفع الجوائز للأعمال التلفزيونية في وقت تسببت فيه جائحة فيروس كورونا في إلغاء عدد من الأحداث التي تبث على الهواء مباشرة، وقال كيمل في بيان ”لا أعرف أين سنقوم بذلك أو كيف سنقوم به أو حتى لماذا نقوم به لكننا سنقيمه (الحفل) وأنا سأقدمه، وفقا لوكالة رويترز.

وعادة ما يذاع الحفل على الهواء مباشرة في لوس انجليس أمام جمهور من ألمع النجوم وتسبقه مراسم على البساط الأحمر، ولم يكن واضحا إن كان الحدث سيقام هذا العام بسبب القيود على التجمعات الكبيرة وضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

ووفقا لمجلة فارايتي، فقد أفاد بيان أمس بأن التفاصيل بشأن كيف سينتج العرض ستعلن قريبا، وتشمل السيناريوهات المطروحة للدراسة إقامة حدث افتراضي بالكامل أو عرض مزيج من اللقطات المسجلة مسبقا مع ظهور لبعض النجوم.

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