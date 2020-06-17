في مثل هذا اليوم رحل اللاعب والمدرب الماهر عبدالجليل الحشاني

الاعب القدير عبدالجليل الحشاني

في مثل هذا اليوم منذ أربعة عشر عامًا رحل عنا عبد الجليل الحشاني، أو " شريّح" مثلما كان رفاقه يسمونه، أحد عمالقة كرة القدم الليبية، الذي وُلد في بنغازي سنة 1948 وزاول اللعبة مبكرًا بمدرسة توريلي، التي درس بها المرحلتين الابتدائية والإعدادية، ثم انتقل إلى مدرسة شهداء يناير، ومع بعدها تخرج في كلية الآداب بالجامعة الليبية.

التحق بأشبال النادي الأهلي العام 1962. اهتم به حارس المرمى القدير عبد العالي العقيلي الذي عندما تولى تدريب فرق الأهلي، أشركه مع الفريق الأول في أول مباراة رسمية العام 1965مع فريق النجمة، لتستمر مشاركته مع فريق الأهلي العريق.

في العام 1968 تولى المدرب الإنجليزي (طومسون) تدريب فريق الأهلي. وفي تلك السنة زار فريق الزمالك المصري بنغازي لإجراء مباراتين وديتين مع الأهلي والهلال. سنحت فرصته عندما أشركه المدرب طومسون كلاعب أساسي في فريقه ضد الزمالك. انتهت المباراة بفوز الأهلي بهدف لصفر سجله الحشاني بعد مباراة ممتازة ومنها لمع اسمه، ليصبح لاعبًا له بصمة في تاريخ الكرة الليبية.

ظل المنقذ وقت الأزمات، إلى أن اعتزل سنة 1985 ليتألق في مجال التدريب، بنجاحه في تدريب الأهلي، ثم فريق الهلال فيما بعد. لم يعتمد على موهبته في التدريب بل طورها بدراسة متخصصة، في ألمانيا والقاهرة، فنجح كمدرب مثلما نجح كلاعب استثمر قدرته الفائقة في التحكم بالكرة والمراوغة ودقة التمرير وتسجيل الأهداف الصعبة، وفوق ذلك إخلاصه لناديه، الذي احتاجه ذات مرة للمشاركة في مباراة حاسمة، وسط امتحاناته الجامعية، فلم يتردد بل كان سببًا في نيل البطولة من فريق أهلي طرابلس موسم 70-71.

يشار إلى أنه لم يعاقب بأية بطاقة؛ لا صفراء ولا حمراء طوال مسيرته الكروية. ونال مع فريقه شرف الحصول على ثلاث بطولات ليبية، مواسم: 69-70و 71-72و 74-75، ناهيك بطولات تحققت بعدما أصبح مدربًا لفريقه.

رحل عنا يوم 17/6/2006 ووسد ثري مقبرة الهواري في اليوم التالي.

الحشاني ف شبابه

والد عبدالجليل الحشاني ووالدته وصورة له مع "شده" أحد أقرب اصدقاء صباه

تحكم مطلق في الكرة

وأصابة

في الملعب قبل مرضة ثم بعد مرضه

مدرب لتلاميذ مدرسته

مسيرة فنان

فريق الأهلي متكاملا بنجومه

في كلية الآداب يستلم كأس الكلية

اللأعب والمدرب

لعلها فرصة مباراته مع فريق النجمة

يحلو لع تدريب وتشجيع اطفال وصبية الحي الذي تربى فيه

كرئيس لفريق الأهلي فيما الاعب مصطفى عبد الجليل يترأس النادي الأخضر

أحمد بن صويد ورئيس فريق نادي الزمالك في المباراة التي لمع خلالعا نجم " شريّح "

المدرب القدير عبدالعالي العقيلى والفرصة التي منحا للحشاني في مباراة الهلي من النجمة

هروب كبير كعادته من بين مدافعي الخصم

خلال مباراة اعتزاله

"شريح" صورة غلاف مجلة النادي الأهلي

اصابة في الركن الصعب

مع أحمد بن صويد

فنيات تحكمه في الكرة