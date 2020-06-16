تمديد موعد التقديم للدورة الرابعة من «منطلق الجونة السينمائي»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 يونيو 2020, 03:28 مساء
الفائزون بجوائز منصة الجونة العام 2018 (خاص لـ بوابة الوسط)

أعلن مهرجان "الجونة السينمائي" عن تمديد موعد التقديم للدورة الرابعة من منطلق الجونة السينمائي.

ويمكن لصناع الأفلام التقدم بالمشاريع في مرحلة التطوير حتى 25 يونيو 2020، بينما يظل الموعد النهائي للأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج كما هو في الـ10 من يوليو 2020. يمكن الإطلاع على الشروط والأحكام والوصول إلى استمارة التقديم من خلال موقع المهرجان.

سيتم إعلان النتائج النهائية في موعد أقصاه 1 أغسطس 2020.

تَفحص المشاريع المُختارة للمشاركة في منطلق "الجونة السينمائي"، لجنة خاصة مُكونة من خبراء الصناعة مُعينة من قبل المهرجان، بناء على مضمونها، ورؤيتها الفنية، وإمكانية تنفيذها ماليًا.

يحصل أفضل مشروع في مرحلة التطوير وأفضل فيلم في مرحلة ما بعد الإنتاج على جائزة مالية قدرها 15 ألف دولار أميركي، إضافة إلى شهادة منصة الجونة السينمائية. علاوة على ذلك، يمكن للمشاريع المشاركة أن تحصل على جوائز ومنح أخرى مُقدمة من رعاة المهرجان وشركائه.

المشاريع الفائزة في الدورة الثالثة للمنطلق قد حصلت على جوائز تُقدر قيمتها بأكثر من 240 ألف دولار أميركي.

ستقام الدورة الرابعة لمهرجان "الجونة السينمائي" في الفترة ما بين 24 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر 2020. بينما ستقام فعاليات منصة الجونة السينمائية في الفترة ما بين 26 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر 2020.

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