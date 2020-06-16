نسخة رقمية من مهرجان إيكس-أن-بروفانس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 يونيو 2020, 02:10 مساء
نسخة رقمية من مهرجان إيكس-أن-بروفانس (أ ف ب)

تنظم نسخة رقمية عن مهرجان إيكس-أن-بروفانس في جنوب فرنسا الذي يعد من أهم الملتقيات الأوبرالية في العالم، بنسخة مع عشر حفلات لنجوم في عالم الأوبرا صورت من دون جمهور وستبث بالنسق التدفقي مجانا.

فبعد إلغاء دورة العام الحالي بسبب فيروس كورونا المستجد، سيشهد هذا "المسرح الافتراضي" بين السادس من يوليو والخامس عشر منه نقاشات حول مستقبل أوساط الأوبرا الذي تضرر جراء الجائحة بسبب الاغلاق غير المسبوق والطويل للمسارح عبر العالم، وفقا لوكالة فرانس برس.

وكان التينور الألماني سيشارك في دورة العام 2002 من خلال توليه دور البطولة في أوبرا "فوزيك"، أما في النسخة الرقمية فسيؤدي مقاطع من تأليف فرانز شوبيرت وألبان برغ، أما سايمن راتل الذي كان يفترض أن يدير أوركسترا لندن السموفنية في عرض "فوزيك"، فسيرافق على البيانو، المغنية الأوبرالية التشيكية ماغدالينا كوزينا.

وستسجل الحفلات من دون جمهور في مواقع معروفة ضمن المهرجان وستبث عبر محطات "آرتي كونسير" و"فرانس موسزيك" وقناة المهرجان الخاصة.

وسيساهم الكثير من الفنانين الذين كانوا سيشاركون في دورة العام 2020 الملغاة في نقاشات ستتم من خلال تطبيق "زوم" مع بث تدفقي عبر قناة المهرجان مثل قائدا الأوركسترا توماس هنغلبروك والمؤلفة الموسيقية كايا سارياهو، وسوزانا مالكي.

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