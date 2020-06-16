لاكي لوك يتناول الفصل العنصري في ألبومه الجديد

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 يونيو 2020, 01:19 مساء
جول كاتب سيناريو الألبومين الأخيرين من لاكي لوك خلال مهرجان ناغوليم في فرنسا (أ ف ب)

سيتناول الألبوم المقبل من قصص لاكي لوك المصورة الشهيرة التي بطلها راعي أبقار، الأميركيين السود على ما أعلن كاتب سيناريو هذه السلسلة التي ابتكرها قبل أكثر من 70 عاما البلجيكي موريس.

وأوضح جول كاتب السيناريو الفرنسي للألبومين الأخيرين من لاكي لوك في 2016 و2018 "قصص لاكي لوم تدور في حرب الانفصال الأميركية، لكن الأميركيين السود لا يظهرون في هذه القصص إلا بطريقة هامشية"، وفقا لوكالة فرانس برس.

ويظهر السود في السلسلة التي تضم 80 ألبوما بشكل متفرق من دون أن يتولوا الكلام غالبا، وسيصدر الألبوم الجديد الذي وضع رسومه أشديه، في 23 اكتوبر لدى دار "لاكي كوميكس"، وأوضح جول "لقد ألف الألبوم قبل وفاة جورج فلويد بكثير"، وتدور المغامرات الجديدة في لويزيانا حيث ورث لاكي لوك مزرعة قطن وسيتواجه مع النافذين في المنطقة والفصل العنصري.

وألف موريس شخصية لاكي لوك في العام 1946 وكتب سيناريو المغامرات اعتبارا من منتصف الخمسينات رينيه غوسيني (استريكس) وتعتبر من الأشهر بين القصص المصورة الفرنسية-البلجيكية، ومنذ ابتكار الشخصية ترجمت إلى 29 لغة، بيعت أكثر من 300 مليون نسخة من مغامرات راعي الأبقار في العالم.

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