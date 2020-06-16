تأجيل حفل الأوسكار إلى 25 أبريل بسبب كوفيد-19

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 يونيو 2020, 12:38 مساء
تماثيل جوائز اوسكار (أ ف ب)

أجِّل حفل الأوسكار المقبل لمدة شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد وأعادت أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية التي تمنح هذه الجوائز المرموقة جدولته في 25 أبريل.

وكان من المقرر إقامة النسخة الثالثة والتسعين من حفل الأوسكار في 28 فبراير لكن الأزمة الصحية تسببت في إغلاق دور السينما وتعطيل الجدول الزمني لإنتاجات هوليوود، وفقا لوكالة فرانس برس.

وفي موازاة ذلك، قامت الأكاديمية الإثنين بتمديد فترة إصدار الأفلام المؤهلة للمنافسة على جوائز الأوسكار، من 31 ديسمبر 2020 إلى 28 فبراير 2021، وبالتالي، فهي تأمل في "منح صناع الأفلام المرونة اللازمة لإنهاء أفلامهم وإطلاقها" كما شرح مسؤولون فيها في بيان.

وكانت الأكاديمية قد خففت أخيرا قواعدها للسماح، بشكل استثنائي، للأعمال التي أصدرت على منصات البث التدفقي مباشرة في المنافسة، ولا تزال معظم دور السينما الأميركية مغلقة كما أوقفت عمليات التصوير في لوس أنجليس وفي أماكن آخر في العالم، خوفا من وباء كوفيد-19.

ويسمح الموعد الجديد الذي حددته الأكاديمية لبعض الإنتاجات أن تكون جاهزة في الوقت المناسب للدخول في المنافسة العام المقبل، كما أنه يعزز الأمل في أن حفل الأوسكار سينظم في حضرة كوكبة من النجوم بدلا من التحول إلى حفلة "افتراضية".

ويمثل هذا القرار أيضا استجابة لمخاوف العديد من المتخصصين في عالم السينما الذين يعتقدون أن عدد الأفلام التي تم إصدارها في العام 2020 قليل جدا بحيث لا يسمح بمنافسة قوية.

وفي السابق، تم تأجيل حفل توزيع جوائز الأوسكار كما حدث في العام 1938 بعد الفيضانات التي اجتاحت لوس أنجليس، وفي العام 1968 بعد اغتيال مارتن لوثر كينغ وفي العام 1981 عقب محاولة اغتيال الرئيس رونالد ريغان، إلا أنه لم يسبق له أن أجل أكثر من أسبوع واحد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حرس السواحل البريطاني يعثر على حطام مقاتلة أميركية سقطت شمال إنجلترا
دولى
خفض مستوى المباحثات بين روسيا وتركيا بعد خلافات بشأن وقف إطلاق النار في ليبيا
ليبيا
النهر الصناعي: توقف ضخ المياه عبر المسار الأوسط المغذي لبني وليد وترهونة بسبب ...
ليبيا
«المحاسبة» يكشف واقعة فساد ويحيل المتورطين إلى النائب العام بينهم أحد أعضاء ...
ليبيا
«اقتصاد الموقتة» تتخذ «إجراءات عاجلة» بشأن توفير السلع التموينية والخبز
ليبيا
ماذا وراء غياب المبادرة المغاربية عن المشهد الليبي؟
ليبيا
أوغلو: لا خلاف مع روسيا بشأن الملف الليبي.. ونسعى إلى وقف إطلاق النار
ليبيا
روسيا تحكم بالسجن 16 عاما على عنصر سابق في البحرية الأميركية بتهمة التجسس
دولى
«كورونا» يعاود الانتشار في الصين وأوروبا تحاول السيطرة على الوباء.. ومرضى الهند ...
دولى
وزير الطاقة التركي: إنشاء محطتي كهرباء في ليبيا وتطوير التعاون في التنقيب عن ...
ليبيا
بلدية تاجوراء تطلق اسم سلطان عثماني على أحد شوارعها
ليبيا
السعودية تزيل اسم السلطان العثماني سليمان القانوني من أحد شوارعها
عربى
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كسكسي بالخضراوات على البخار