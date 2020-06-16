رسالة من بيونسيه إلى المدعي العام في كنتاكي

بيونسيه في نيويورك في 6 مايو 2013 (أ ف ب)

عبر رسالة إلى المدعي العام في ولاية كنتاكي، طالبت بيونسيه بتحقيق العدالة لبريونا تايلور، وهي امرأة سوداء قتلتها الشرطة.

كانت هذه المسعفة (26 عاما) في منزلها مع شريكها في لويسفيل (وسط) عندما اقتحم عناصر من شرطة المدينة، دون سابق إنذار، بابها، كما أوضح محامي الأسرة، حسب «فرانس برس»، الثلاثاء.

وكان الشرطيون الذين كانوا يحملون مذكرة تفتيش، يتصرفون وفق إشعار بحث خاطئ عن مشتبه به لم يعد يعيش في المبنى وكان مسجونا أصلا. وقد أطلقوا على الشابة ثماني رصاصات على الأقل وفق المحامي.

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وكتبت النجمة الأميركية بيونسيه في الرسالة، التي نشرت على موقعها الإلكتروني الرسمي الأحد: «ثلاثة أشهر مرّت ولا تزال أسرة بريونا تايلور تنتظر تحقيق العدالة».

وأضافت «ثلاثة أشهر مرّت ولم يتم القبض على أي أحد، ولم يتم فصل أي من العناصر (...) ثلاثة أشهر مرّت أثارت تحقيقات الشرطة فيها أسئلة أكثر من الأجوبة».

وطلبت المغنية من المدعي العام دانييل كاميرون مقاضاة الشرطيين الثلاثة المتورطين، و«التزام إجراء تحقيق شفاف ومحاكمة مفتوحة» والتحقيق في رد شرطة لويسفيل «على مقتل بريونا تايلور»، وكذلك «الممارسات الواسعة الانتشار التي تؤدي إلى عمليات القتل المتكررة التي تطال مواطنين سود عزل».

وعاد مقتل بريونا تايلور إلى الواجهة تزامنا مع احتجاجات مناهضة للعنصرية اجتاحت الولايات المتحدة بعد وفاة جورج فلويد في 25 مايو بحيث ردّد اسم الشابة بانتظام.