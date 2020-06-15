ندى مدحت أحدث اكتشافات محمد ضياء الغنائية

محمد ضياء مع موهبته الجديدة ندى مدحت (خاص لـ بوابة الوسط)

يستعد الموسيقار المصري محمد ضياء لتقديم أحدث اكتشافاته الفنية، المطربة الصاعدة ندى مدحت، التي وصفها بأنها موهبة متميزة وصوت واعد، وتمتلك منطقة مختلفة سوف تجعلها تنفرد في الساحة الغنائية.

ويرى ضياء أن ندى سوف تحول اتجاه السماع من أغاني المهرجانات والأغاني الهابطة إلى الأغاني النظيفة والهادفة.

وأوشك الملحن المعروف على الانتهاء من أغنيات ألبومها الجديد حيث انتهى بالفعل من تجهيز 6 أغنيات من ألحانه وتوزيعه ومن كلمات الشاعر الكبير جمال بخيت والشاعر أحمد شتا والشاعر ناصر الجيل.. ومن المقرر أن تطرح الألبوم إحدى شركات الإنتاج الفني

وطرحت ندى مدحت من قبل فيديو كليب دعاء ديني بعنوان "بإيدك الحياة" كلمات أحمد شتا ولحن وتوزيع محمد ضياء.